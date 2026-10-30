Cómo preparar huevos en el microondas: 3 recetas rápidas para el desayuno

La rutina matutina exige soluciones rápidas para optimizar el tiempo antes de salir de casa. Cocinar huevos en el microondas representa una excelente alternativa para lograr un desayuno listo en menos de dos minutos. Esta técnica evita la acumulación de sartenes sucios y simplifica por completo la preparación de los alimentos.

Para ejecutar este método de forma segura, el usuario requiere controlar los tiempos del electrodoméstico estrictamente. La regla de oro dicta romper la membrana de la yema cuando el cocinero calienta el alimento entero, pues esto previene cualquier explosión por la presión interna. Los expertos culinarios diseñaron tres métodos infalibles para lograr resultados perfectos.

Huevos revueltos súper cremosos

Esta opción funciona perfectamente para rellenar un sándwich o acompañar un clásico pan tostado matutino. La técnica garantiza una consistencia suave en tiempo récord.

2 huevos

1 cucharada de leche o crema agria

Una pizca de sal y pimienta

Huevos revueltos hechos en microondas. Foto: Gemini

El proceso arranca al engrasar una taza o bol pequeño apto para microondas con un toque de mantequilla o aceite. El comensal casca los huevos en el interior, vierte la cucharada de leche, añade los condimentos y bate vigorosamente con un tenedor hasta conseguir una mezcla homogénea.

El recipiente entra al electrodoméstico a potencia alta en intervalos de 30 segundos. Tras la primera pausa, se revuelve la mezcla ligeramente y se programa un nuevo ciclo de calentamiento. La acción se repite hasta lograr el nivel de cocción deseado, un proceso que toma un máximo de un minuto y medio en total.

Huevo frito sin aceite

Esta modalidad replica la textura del platillo tradicional a través de un procedimiento mucho más saludable. La cocción elimina casi por completo el uso de grasas.

1 huevo

Una gota de aceite (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Huevo frito sin aceite en microondas. Foto: Gemini

La receta inicia al colocar unas gotas de aceite en el fondo de un plato hondo o bol pequeño. Enseguida, la persona rompe el cascarón y deja caer el contenido directamente sobre la base del traste seleccionado.

El siguiente movimiento resulta obligatorio en esta variante: pinchar suavemente la yema con la punta de un palillo o tenedor. El ligero corte libera el calor interior e impide las salpicaduras. Posteriormente, se cubre el recipiente con un plato plano pequeño y se calienta a potencia media-alta de 50 a 60 segundos para obtener una clara blanca y una yema líquida.

Huevo pochado o escalfado express

Este estilo domina las tendencias gastronómicas para montar un platillo estético sobre un pan con aguacate. El líquido circundante permite una cocción sumamente delicada.

1 huevo

Media taza de agua

Un chorrito de vinagre (opcional)

Huevo pochado o escalfado express en microondas. Foto: Gemini

La técnica exige llenar una taza con agua suficiente para cubrir el huevo en su totalidad. El cocinero añade el vinagre al fondo del traste, un recurso culinario ideal para lograr que la clara se mantenga unida frente a las altas temperaturas.

El huevo cae al fondo del recipiente con extremo cuidado para mantener su forma intacta. Se coloca un platito como tapa y el microondas opera a potencia alta entre 70 y 90 segundos. Finalmente, se extrae la porción con una cuchara perforada para escurrir la humedad restante y servir de inmediato.