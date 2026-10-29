Reconfortante sopa tipo Vips con tallarines y pollo: el clásico preparado en casa

Disfruta de una reconfortante sopa tipo Vips con tallarines y pollo; se trata del clásico preparado en casa para combatir los días fríos en una receta original que también representa nostalgia.

No se trata de un caldo apresurado, sino de una fórmula donde la pasta cocinada al dente y la sutileza aromática de una mantequilla sofrita cambian por completo la preparación en conjunto.

Cuando la temperatura ambiental desciende, el organismo busca alimentos de alta digestibilidad, ricos en aminoácidos y capaces de restablecer la temperatura central del cuerpo. Para esos momentos es que entra en acción la sopa tipo Vips con tallarines y pollo, cuya preparación es de lo más sencilla y obtendrás un resultado digno de un comensal exigente.

Receta de sopa tipo Vips con tallarines y pollo Canva

Receta de sopa tipo Vips con tallarines y pollo

Ingredientes:

1 pechuga de pollo entera con hueso y sin piel

2.5 litros de agua fría

1 cebolla blanca mediana dividida: la mitad entera para la cocción del caldo y la otra mitad picada en brunoise fino para el sofrito

1 dientes de ajo pelados y ligeramente aplastados

2 zanahorias medianas, peladas y cortadas en rodajas finas o medias lunas

2 calabacitas italianas medianas, cortadas en cubos medianos

1 rama de apio con hojas

4 ramas de cilantro fresco

2 cucharadas de mantequilla sin sal

Sal de grano ajustable al gusto

5 piezas de pimienta negra en grano

Para la pasta y el montaje:

200 a 250 g de tallarines de sémola de trigo o fideos anchos (tipo tagliatelle o fettuccine clásico de sopa)

Aceite vegetal neutro

Aguacate criollo o Hass

Chiles serranos frescos

Limones verdes

Cilantro picado fino

Preparación:

En una olla, coloca la pechuga de pollo con hueso, la mitad de la cebolla entera, los 3 dientes de ajo, el tallo de apio, las ramas de cilantro y los granos de pimienta negra. Vierte los 2.5 litros de agua completamente fría; lleva la olla a fuego medio-alto. En cuanto comience el punto de ebullición, notarás una espuma grisácea densa que asciende a la superficie. Con ayuda de una espumadera o cuchara, retira con cuidado. Reduce inmediatamente el fuego al mínimo para mantener un hervor suave y constante (a fuego lento) durante 25 a 30 minutos. Agrega la sal pasados los primeros 15 minutos de cocción. Retira la pechuga de pollo cocida y colócala sobre una tabla para que entibie. Deshebra la carne en hebras medianas (evitando dejar tiras excesivamente finas para que no pierdan jugosidad). Reserva la carne deshebrada tapada con un poco de caldo tibio para evitar la desecación superficial. Pasa todo el caldo restante por un colador, desecha los vegetales cocidos del fondo (cebolla, ajo, apio y cilantro). Reserva el caldo limpio y translúcido. En una olla por separado, pon a hervir al menos 2 litros de agua con una cucharadita generosa de sal. Una vez que el agua hierva a borbotones, introduce los tallarines. Cocina la pasta según las instrucciones del fabricante, reduciendo el tiempo de cocción entre 1 y 2 minutos para que quede firmemente al dente (generalmente entre 7 y 8 minutos). Escurre los tallarines de inmediato en un colador y enjuágalos brevemente con un chorro de agua fría para frenar la cocción residual. Rocía unas gotas de aceite vegetal neutro y revuelve suavemente para mantener las hebras separadas. En la olla principal limpia, pon a derretir a fuego medio-bajo las 2 cucharadas de mantequilla. Agrega la media cebolla picada en brunoise fina y sofríela lentamente durante 3 a 4 minutos, hasta que se torne traslúcida. Incorpora las zanahorias en rodajas finas y sofríelas junto con la cebolla durante 2 minutos. Vierte el caldo de pollo colado sobre el sofrito. Sube la flama a media para integrar los sabores; deja hervir suavemente durante 5 a 6 minutos hasta que la zanahoria comience a suavizarse. Agrega entonces las calabacitas en cubos, las cuales requieren únicamente de 3 a 4 minutos de calor. Rectifica de sal y añade el pollo deshebrado para que tome temperatura en el caldo. Distribuye una porción de tallarines cocidos en el fondo de tazones hondos precalentados. Con un cucharón, sirve el caldo hirviendo junto con los trozos de calabacita, zanahoria y las tiras de pechuga de pollo sobre los tallarines. Lleva el plato de sopa tipo Vips a la mesa y dispón los complementos frescos al centro: cubos de aguacate, rodajas de chile serrano, hojas frescas de cilantro y mitades de limón verde.

Sopa tipo Vips de tallarines Canva

Guarniciones esenciales para la sopa:

Aguacate: Debe cortarse en dados firmes que se mantengan completos en el fondo del plato caliente sin desmoronarse.

Debe cortarse en dados firmes que se mantengan completos en el fondo del plato caliente sin desmoronarse. Chile serrano: Cortado en crudo muy finamente, el serrano no satura el caldo de picor global; en cambio, aporta pequeñas descargas de picante y una frescura herbácea crujiente.

Limón: El ácido cítrico rebaja la tensión superficial en boca, acentúa la percepción salina sin necesidad de añadir más sodio y equilibra la presencia de la mantequilla.

Receta de sopa tipo Vips con tallarines y pollo Canva

Si creciste amando la receta de sopa tipo Vips y siempre quisiste recrearla en casa, siguiendo este paso a paso podrás percibir desde su aroma hasta los ingredientes que son sinónimo de calidez.