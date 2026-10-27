Crujientes waffles de papa con queso para un desayuno original y delicioso

Cuando decimos waffles, inmediatamente pensamos en un pan dulce bañado en miel o con crema de avellana y fruta. Sin embargo, también existen recetas saladas de este desayuno esponjoso, un ejemplo son estos waffles de papa con queso.

Aunque la versión más conocida es la americana, los waffles nacieron en Europa. Los primeros antecedentes aparecieron en la antigua Roma, pero los que se popularizaron alrededor del mundo fueron los nacidos en Bélgica, donde tradicionalmente se comen dulces.

Sin embargo, su masa neutra ha dado pie al nacimiento de combinaciones saladas, como los clásicos chicken and waffles, donde el pollo frito crea un contraste delicioso, o los sándwiches que usan los waffles como base de rellenos como huevo, jamón, queso y tocino.

Transforma tus desayunos y acompaña tus huevitos con estos waffles de papa y queso. Son fáciles de hacer y lo mejor es que utilizas la papa cruda, así que olvídate de pasos previos que quitan tiempo.

Los waffles también pueden ser un buen complemento para un desayuno salado Canva

¿Cómo hacer waffles de papa rallada?

Ingredientes:

2 papas medianas

2 huevos

½ taza de queso tipo manchego, mozzarella o Chihuahua rallado

⅓ de taza de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

Sal y pimienta al gusto

Aceite en aerosol

Preparación:

Lava muy bien las papas, usando un cepillo para eliminar cualquier rastro de suciedad. Sécalas, pélalas y rállalas usando un rallador de orificios grandes. Coloca un paño de cocina limpio sobre una coladera y pon encima la papa rallada. Cubre con el paño y exprímela para retirar la mayor cantidad de líquido posible, de esta forma la mezcla no quedará muy húmeda. En un recipiente amplio, bate los huevos con sal y pimienta. Cuando estén bien integrados, añade la harina y polvo para hornear; mezcla e integra el queso. Revuelve de forma envolvente para incorporar. Finalmente, agrega la papa rallada e integra. Revisa que la mezcla esté húmeda, pero espesa; en caso de estar muy líquida, añade un poco de harina extra, con cuidado de que no quede muy densa. Precalienta la waflera según las instrucciones y engrásala ligeramente con aceite en aerosol o un poco de aceite, ayudándote de una brocha. Distribuye una porción de la mezcla de waffles de papa y queso, sin llenar demasiado. Cierra la tapa y cocina entre 5 y 8 minutos, hasta que los waffles estén dorados, firmes y bien cocidos en el centro. El tiempo dependerá de qué tanta masa pongas a cocinar. Repite hasta terminar con toda la masa.

Esta versión salada del clásico desayuno estilo americano, va muy bien con unos huevos estrellado o revueltos, rebanadas de tocino frito y aguacate. Aunque también puedes comer tus waffles de papa y queso solitos o usarlos para preparar sándwiches.