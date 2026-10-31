Frentes Políticos / 31 de octubre de 2026

1. Secreto a voces. Desde siempre se ha intuido que el negocio de la impresión de materiales electorales en México era el lucrativo negocio de unos cuantos. La presidenta Claudia Sheinbaum documentó cómo durante más de dos décadas estos contratos estuvieron en manos de un reducido grupo de empresas, pese a los escándalos registrados de 1999 y 2005. Y aseguró que esto fue reconocido públicamente en 2014 por Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa, entonces integrantes del organismo electoral. El esquema de contratación irregular no comenzó con Guadalupe Taddei, pero ella lo potenció magistralmente. Y eso es innegable.

2. Prócer. Pocas personas logran un brillo histórico que alcance para que, en medio de aplausos, su féretro sea recibido en el Palacio de Bellas Artes. Cuauhtémoc Cárdenas lo consiguió. Fue ahí el último adiós al histórico líder de la izquierda mexicana y fundador del PRD. Diversas figuras participaron en las guardias, entre ellas los senadores Gerardo Fernández y Emmanuel Reyes; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el embajador de China en México, Chen Daojiang. Claudia Sheinbaum y Clara Brugada no podían faltar en el adiós al político que ayudó al diseño institucional de este país.

3. Camisetas. David Olivo, coordinador de Proyectos Prioritarios de MC y cercano a Dante Delgado, tiene un pasado panista que no se debe olvidar. Trabajó en el CEN del PAN y coordinó asesores de su bancada en el Senado. Ahora aparece como interlocutor de Toño Martín del Campo, senador albiazul que busca la gubernatura de Aguascalientes. En enero acudió a su informe en representación de Dante. ¿Conocerá los movimientos de su operador? Porque circulan señalamientos sobre presuntas gestiones de recursos entre empresarios, solicitados por Olivo, para el proyecto de Martín del Campo. ¿Para quién trabaja el señor Olivo

4. Agenda. El canciller Roberto Velasco inició su participación en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20, en Atlanta, Georgia, donde representa a México ante las principales economías del mundo. “Durante los próximos dos días dialogaré con mis homólogos”, expresó. Uno de los puntos clave de su presencia es el respeto a la soberanía nacional, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado. Éste es sólo uno de los principios que guiarán la participación de México en este espacio de diálogo multilateral. El anfitrión del encuentro es el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio. Causas y disensos en común.

5. Zona roja. Tres camiones de carga y sus conductores fueron retenidos sobre la carretera San Sebastián-Chicontepec, al norte de Veracruz, por un grupo de encapuchados; entre las unidades se encontraba un vehículo de Diconsa. Según autoridades locales, unas 30 personas presuntamente exigían dinero a automovilistas para permitirles el paso. Posteriormente, los conductores fueron liberados, pero antes de dejarlos regresar los responsables sustrajeron los abarrotes y mercancías que transportaban. ¿Y el gobierno de Rocío Nahle? Ausente; es su especialidad.