Retomar el hilo

A Cuauhtémoc Cárdenas

El hilo del progreso se rompió, pero subsiste la trama oculta. Puede retomarse si hay un acuerdo entre los que no hemos perdido la fe y lo deseamos. Hay que corregir la funesta gestión de Morena, como en su momento se hizo con las arbitrariedades del PRI. La corrupción había abusado del ejercicio del poder y eso era lo que urgía corregir. Es lo que ahora vuelve a ser necesario.

No fue una pugna ideológica sino un reclamo contra los que olvidaban sus credenciales revolucionarias para aprovecharse del poder y quedarse con el poder conquistado. El partido oficial acabó siendo un club de favores, e ir contra este desvío de intenciones originales motivó que en los años 90 se luchara contra las arbitrariedades del PRI, que se había adueñado del mecanismo electoral.

Al son de “Democracia y Justicia Social” los que se sentían herederos de la sangre vertida en la etapa militar de la epopeya, distorsionaron el proceso instalando la corrupción económica en el gobierno sirviéndose de la estructura oficial para servir al grupo en el poder al amparo de la perfeccionada dictadura, en vez de servir al pueblo.

Los ciudadanos que sintieron el deber de corregir ese desvió se reunieron bajo muchos membretes como Alianza Cívica, Grupo San Ángel, Consejo para la Democracia, Convergencia, Mujeres en Lucha por la Democracia, todos respaldados por un mar de ciudadanos sin partido y asociaciones locales y nacionales. La vertebración de la actividad se basaba en estudios y en experiencias no improvisadas, ni de meros impulsos viscerales.

Se organizó el rechazo para rescatar la democracia expulsada por elecciones manipuladas. El Manual del Fraude catalogó uno por uno los casos de mañas y mecanismos de que se valía el partido oficial para hacerse de los cargos municipales, estatales y federales, empezando por la Presidencia de la República.

Para contrarrestar el fraude en resultados electorales se introdujo el Conteo Rápido y así se obtuvo el perfil verdadero. Se diseñó la estructura y el funcionamiento de un verdadero Tribunal Electoral. En el vestíbulo del Anfiteatro Bolívar de la UNAM un panista fabricó la credencial de elector con foto y a un costo muy asequible. Se propuso realizar estadísticas nacionales confiables lejos de toda manipulación oficial.

En el Foro para la Democracia, organizado por el Consejo para la Democracia, participaron los líderes de órganos cívicos para describir los cimientos de una República dedicada al servicio del pueblo. Es importante recalcar que ninguno de los organizadores de las asociaciones cívicas estaba pensando en ventajas económicas o en objetivos de lucro personales.

El Consejo Electoral, presidido por el secretario de Gobernación, fue cambiado por un Instituto Federal Electoral integrado por las diversas fuerzas políticas, encargado de realizar las elecciones a cargo de ciudadanos independientes, lo que resultó ser la esencia de las reformas logradas por la presión ciudadana colectiva.

Las reformas que harían posible avanzar estaban listas para los reajustes que hacia falta. Una probable convención de partidos podía vislumbrarse por tener que atender las conveniencias de las perspectivas del crecimiento económico internacional. Se ponía al país sobre los rieles del desarrollo nacional.

Morena, el partido de López Obrador, en cambio, se ha dedicado a destrozar todo por su encono contra el detestable empresariado neoliberal. La destrucción de las organizaciones que, a pesar de sus defectos, servían con honestidad a la comunidad nacional.

El régimen de una improvisada “izquierda” ha sido un verdadero desastre en todos los cantos que se midan. Los resultados de ocho años están a la vista: una población desatendida en todos los aspectos que atañen a la dignidad cotidiana, una sociedad amedrentada a diario por oleadas sin cesar de crímenes de la delincuencia organizada en contubernio con el poder. Encima de todo, hoy tenemos una economía quebrada que está a punto de rendirse al primer postor.

Al cumplir diez años en el poder no se ha visto más que el desastre de decisiones que conducen a la frustración de lo que un México moderno requiere. Con su lema persecutorio sólo se ha logrado una sociedad angustiada.

El hilo del progreso y de la honestidad puede retomarse en las elecciones del año 27 en que la Cámara de Diputados, las 17 gubernaturas, un gran número de presidencias municipales y cientos de funcionarios, tienen que enderezar el camino de México, con el fin de privar a Morena de la mayoría de la que goza arbitrariamente; si esto no se logra en las elecciones del año que viene, las perspectivas son las de seguir en la angustiosa ruta con que Morena está llevando al país al inevitable desastre.

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas nos inspira a continuar con fe la batalla que habremos de ganar.