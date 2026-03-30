Aprende cómo preparar un caldo de camarón perfecto para esta Cuaresma, ¡es una receta sencilla! Es un platillo que se corona durante la Semana Santa, ofreciendo un perfil de sabor que equilibra la intensidad del crustáceo con la calidez de los chiles secos.

La Cuaresma en México no es solo un periodo de reflexión espiritual, sino una de las etapas más ricas y vibrantes del calendario gastronómico nacional. Ante la restricción del consumo de carnes rojas, el ingenio culinario mexicano ha erigido un monumento al sabor utilizando los frutos del mar.

El caldo de camarón es un ejemplo fascinante de la cocina de aprovechamiento y profundidad. A diferencia de otros caldos ligeros, busca una concentración robusta, lograda mediante el uso de camarón seco pulverizado y camarón fresco con cáscara.

Esta combinación no es accidental; mientras que el camarón fresco aporta una textura delicada y jugosa, el seco es el encargado de brindar ese umami marino y el color rojizo profundo que caracteriza a las mejores versiones de las cantinas y hogares mexicanos.

Más allá de su sabor, el caldo de camarón es un ritual de convivencia. ¡Es perfecto para Cuaresma! Sigue el paso a paso y checa cómo es muy fácil.

Receta de caldo de camarón Canva

Receta de caldo de camarón

Ingredientes:

500 gr de camarón fresco (con cabeza y cáscara)

150 gr de camarón seco (entero)

6 piezas de chile guajillo(limpios y sin semillas)

2 piezas de chile pasilla

2 piezas de chile cascabel (opcional)

3 papas blancas (cortadas en cubos de 1 cm)

3 zanahorias (cortadas en cubos de 1 cm)

4 jitomates guaje

½ cebolla blanca

3 ajos

2 ramas grandes de epazote fresco

2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva

3 litros de agua

Sal y pimienta negra al gusto

Preparación:

Lava el camarón fresco, retira las cabezas y cáscaras, pero no las tires; reserva tanto el cuerpo limpio como los restos. Al camarón seco, retírale los ojos y las "patitas" si son muy prominentes. En una olla pequeña con un litro de agua, hierve las cáscaras y cabezas del camarón fresco junto con 50 gramos del camarón seco por 15 minutos. Licúa esta mezcla perfectamente y cuélala. Tuesta ligeramente los chiles en un comal sin quemarlos. Hidrátalos en agua caliente por 10 minutos. Licúa los chiles con los jitomates, la cebolla y el ajo utilizando un poco del agua de remojo. Pasa la salsa por un colador fino. En la olla grande donde harás el caldo, calienta el aceite. Agrega la papa y la zanahoria y sofríe por 5 minutos hasta que comiencen a dorarse ligeramente. Vierte el adobo de chiles y jitomate sobre los vegetales. Deja que se "sazone" (que cambie a un color más oscuro y espese) a fuego medio por 8 minutos. Agrega el concentrado que hiciste con las cáscaras (paso 2) y los 2 litros de agua restantes. Cuando rompa el hervor, añade el resto del camarón seco entero. Cocina a fuego medio-bajo por 20 minutos o hasta que las papas estén suaves. Cinco minutos antes de apagar el fuego, incorpora los camarones frescos y las ramas de epazote. El camarón fresco solo necesita de 3 a 5 minutos para estar en su punto (evita que se ponga correoso). Rectifica la sal al final. Apaga el fuego y deja reposar 10 minutos tapado para que los sabores se asienten. Sirve con limón, cebolla picada y cilantro.

Receta de caldo de camarón Canva

El secreto del camarón seco

El camarón seco es el ingrediente que define el alma del caldo de Cuaresma. Según el Diccionario Gastronómico de Larousse, este producto es el resultado de un proceso de deshidratación al sol que concentra los aminoácidos y sales del crustáceo.

Científicamente, este proceso genera una alta concentración de glutamato natural, lo que percibimos como el sabor "umami".

En la cocina tradicional, el camarón seco no se usa solo por su carne, sino por su capacidad de actuar como un sazonador natural. Al rehidratarse en el caldo, libera una intensidad que el camarón fresco, por sí solo, no podría alcanzar.

Es vital enjuagarlo ligeramente antes de usarlo para eliminar el exceso de sal comercial, pero conservando su esencia marina.

Receta de caldo de camarón Canva

El epazote para digestión

Ningún caldo de camarón auténtico está completo sin el epazote (Dysphania ambrosioides). Esta hierba, de origen prehispánico, es un elemento indispensable de la herencia culinaria nacional.

Su perfil aromático es complejo: resinoso, con notas de pino y limón. Desde una perspectiva funcional, el epazote es conocido por sus propiedades carminativas.

Dado que el caldo de camarón suele acompañarse con verduras y, en ocasiones, leguminosas, el epazote ayuda a reducir la formación de gases y mejora la digestión. Gastronómicamente, corta la pesadez del sabor a marisco y aporta una frescura herbácea que equilibra el picor de los chiles.

El caldo de camarón perfecto para esta Cuaresma es el que prepararás en tu casa, ¡haz la prueba!