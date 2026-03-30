Día del Taco 2026: tacos a solo 1 peso y más promos en CDMX para celebrarlo

Amantes de los tacos, llegó nuestro momento para celebrar a este símbolo de nuestra gastronomía y no hay mejor manera de hacerlo que comiéndolos. Descubre las mejores promociones para celebrar el Día del Taco 2026 en la Ciudad de México.

No hay plato que mejor represente a México en cualquier parte del mundo, que el taco. De acuerdo al Gobierno de México, existen referencias de su presencia desde la época prehispánica, cuando Moctezuma usaba tortillas para sostener su comida, formando algo parecido al taco.

Con el paso de los siglos ha evolucionado y hoy no solo tenemos tacos emblemáticos, como los de pastor, los acorazados, los de canasta o los campechanos, sino que son un símbolo de nuestra identidad alrededor del mundo.

Tanto es el amor por los tacos, que hoy encontramos taquerías fuera de México. Por eso, no es raro que tenga un día oficial, el cual se celebra de la mejor manera: comiendo tacos. Toma nota de las promociones y no te quedes con el antojo.

La variedad de tacos en México es infinita, de ahí la necesidad de celebrarlos Canva

¿Cuándo se celebra el Día del Taco?

Desde el 2007, hace casi 20 años, el 31 de marzo se celebra el Día Nacional del Taco, con el objetivo de enaltecer el valor cultural de este platillo.

Curiosamente, todo inició como una campaña publicitaria impulsada por una televisora y otras marcas para promover el consumo de tacos y destacar su importancia cultural, a través de un evento masivo.

Sin embargo, con el tiempo, cada vez más taquerías y otros restaurantes se han sumado a esta celebración con diferentes promociones, incluyendo tacos a un peso. Aquí te decimos dónde encontrar las mejores ofertas.

Tacos a 1 peso en La Trompería

La Trompería es una taquería que se ha popularizado por su famoso trompo de pastor negro preparado con una mezcla de chiles tatemados, pero también, por tener una amplia oferta de tacos y mucho ambiente.

Bajo el concepto de Taquería y Pistería, buscan atraer a los jóvenes con diferentes promociones. Una de ellas se llevará a cabo el Día del Taco, donde ofrecerán tacos a solo un peso en todas sus sucursales.

Así que este 31 de marzo lánzate de 5 de la tarde a 10 de la noche. Eso sí, antes de empezar a pedir tu decena de tacos, checa los términos y condiciones, pues en su redes señalan que los hay, aunque no los comparten.

Tacos al 2x1 en Don Sireno

Ubicado en la Colonia Cuauhtémoc, Tacos Don Sireno traen el sabor de los mariscos de Baja California a la Ciudad de México. Entre sus especialidades se encuentran los tacos capeados de pescado y camarón.

Justamente, este 31 de marzo tendrán los tacos de pescado al 2x1 desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, una opción perfecta si no comes carne. Eso sí, la promoción solo es válida en la taquería y es personal.

Tacos al 2x1 en Cha Cha Chá

La Terraza Cha Cha Chá se ha convertido en un lugar perfecto para disfrutar una buena comida acompañado de tus personas favoritas, en un ambiente relajado.

Para quienes aman las buenas vistas, está la Terraza Cha Cha Chá, donde podrás disfrutar del Monumento a la Revolución de fondo, mientras que su restaurante en San Ángel tiene toda la vibra de este icónico barrio.

Pero sin importar cuál elijas, este 31 de marzo ambos espacios se unen al Día del Taco 2026 con un 2x1 en todos los tacos.

Todos los tacos que puedas comer en La Sotomayor

Las cantinas son parte de nuestra historia, por eso han buscado reinventarse para las nuevas generaciones, manteniendo la esencia: un lugar para pasarla bien y comer rico.

Aunque no es una promoción específica para el Día del Taco, la cantina La Sotomayor promueve su “Todo lo que puedas comer” por 389 pesos de 1 de la tarde a 8 de la noche y su menú incluye una variedad de tacos.

Desde el clásico chamorro hasta el Taco Villamelón con bistec, chorizo y chicharrón, sin dejar de lado el de cecina y muchos otros.

Con estas recomendaciones encontrarás tacos para todos los gustos. No importa si prefieres los de pastor, pescado o chamorro, celebra el Día del Taco 2026, sin afectar tu bolsillo.