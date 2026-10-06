¿Fan del arroz con leche? Esta versión con calabaza sabe a otoño

Llegó octubre y con él la temporada de la calabaza, uno de los ingredientes que no pueden faltar durante el otoño. Si te gusta el arroz con leche y quieres darle un toque diferente y muy acorde con esta época del año, hoy te contamos cómo preparar uno delicioso con sabor pumpkin spice.

Esta receta es una opción sencilla para disfrutar de un postre tradicional con un giro especial, gracias a la combinación de calabaza, canela y especias que le dan ese característico sabor de temporada.

¿Cómo se prepara el arroz con leche calabaza?

Ingredientes

2 tazas de agua

2 tazas de agua 2 rajas de canela

2 tazas de arroz blanco

2 tazas de leche

1 lata de leche evaporada

1 lata de puré de calabaza

1 cucharada de vainilla

Canela en polvo (opcional)

1 cucharada de especias de calabaza (opcional)

Preparación

Enjuaga el arroz blanco antes de comenzar. Coloca las dos tazas de agua en una olla a fuego medio y agrega las rajas de canela. Déjalas durante aproximadamente 5 minutos para que el agua tome su sabor. Agrega el arroz blanco y mueve constantemente para evitar que se pegue. Tapa parcialmente la olla y deja cocinar hasta que el agua se evapore. Revisa el arroz con una cuchara para comprobar que esté suave. Agrega las dos tazas de leche y baja el fuego. Mientras tanto, en un recipiente mezcla la leche evaporada, el puré de calabaza y la vainilla hasta integrar todos los ingredientes. Incorpora esta mezcla a la olla con el arroz y remueve hasta que comience a hervir. Si quieres intensificar el sabor de otoño, puedes agregar una cucharada de especias de calabaza.

Una vez listo, sirve el arroz con leche de calabaza en vasos o recipientes individuales. Puedes decorarlo con un poco de canela en polvo para darle un toque extra de sabor y presentación.

Receta: Arroz con leche calabaza / pumpkin spice Foto: Canva

¿Qué beneficios tiene la calabaza y qué nutrientes aporta?

De acuerdo con Mayo Clinic, la calabaza contiene una gran cantidad de betacaroteno, un compuesto que el cuerpo convierte en vitamina A. Además, una taza de puré de calabaza aporta una cantidad importante de este nutriente esencial.

Esta vitamina contribuye a preservar la visión, apoyar el sistema inmunitario, mantener la piel y los huesos saludables y participar en el crecimiento y la división celular.

La calabaza también contiene potasio, un mineral que interviene en la contracción muscular y contribuye al mantenimiento de una presión arterial normal.

Receta: Arroz con leche calabaza / pumpkin spice Foto: Canva

¿Qué se le echa al arroz con leche para que quede cremoso?

Si lo que buscas es que los postres queden con una consistencia cremosa, los productos que ayudan son la leche evaporada y la media crema.

Así como, la leche condesada que le da un dulzor especial sin necesidad de agregar azúcar, lo que también es importante considerar a la hora de tu preparación para no saturarlo de dulce.

Receta: Arroz con leche calabaza / pumpkin spice Foto: Canva

Así que, si eres fan de este postre, octubre puede ser una buena oportunidad para probar una versión diferente de la tradicional. La combinación de arroz con leche, calabaza, canela y especias pumpkin spice le dará un sabor especial y muy acorde con la temporada.