¿Cómo hacer un huevo estrellado perfecto sin freír?

Entre los cientos de formas como se puede cocinar el huevo, una de las favoritas es freírlo. El huevo estrellado protagoniza muchos platillos, como los huevos rancheros. Pero, ¿es necesario usar aceite? Te enseñamos a hacer un huevo estrellado más ligero.

El éxito del huevo estrellado viene del equilibrio perfecto entre una clara suave, pero cocida, y una yema líquida y cremosa, perfecta para empapar un pan. La forma más común para prepararlo es usar aceite.

Esto no solo evita que el huevo se pegue, también permite lograr unos bordes dorados, además de aportar sabor. Sin embargo, nutricionalmente, “ahogar” los huevos en aceite no es lo más recomendado, en especial si lo haces de forma regular.

Aunque el huevo tiene un excelente perfil nutricional, pues es una proteína completa y aporta vitaminas y minerales, al freírlo incrementamos el contenido de grasa hasta un 50 por ciento, además de sumar calorías.

Pero si no quieres renunciar al toast de aguacate con huevo estrellado encima o los chilaquiles con huevo, toma nota sobre cómo hacer un huevo estrellado, sin freír.

El huevo estrellado es protagonista de muchos desayunos Canva

Receta de huevo estrellado sin freír

Ingredientes:

1 huevo fresco

1 cucharadas de agua

Sal al gusto

Preparación:

Para lograr un huevo estrellado perfecto, sin usar aceite, necesitas una sartén antiadherente con tapa. Calienta la sartén a fuego medio y casca el huevo con cuidado de no reventar la yema. Tip: un truco para evitar arruinar toda la preparación, es cascar los huevos en un tazón pequeño y después verterlo sobre la sartén. Añade una cucharada de agua y tapa la sartén. Esto ayudará a crear vapor para cocinar la clara. Ojo, evita “ahogar” el huevo en agua, debes añadir solo un poco para crear este efecto. Agrega un poco de agua Cocina el huevo por 2 o 3 minutos, según la consistencia que prefieras de la yema, solo asegúrate que la clara esté bien cocida. Sazona con sal y, si lo deseas, un toque de pimienta. También puedes voltear el huevo si prefieres que quede bien cocido. Con una espátula de silicón, retira el huevo estrellado con cuidado para que no se rompa y sírvelo en tu plato, sobre un pan o tostada horneada, en caso de que desees hacer huevos rancheros.

Usar una sartén antiadherente es clave para que no se pegue el huevo estrellado Canva

Frescura, la clave para un huevo estrellado perfecto sin freír

Al hacer huevos estrellados, la recomendación es siempre usar huevos frescos, en lugar de aquellos que ya llevan mucho tiempo en casa. Más allá de la seguridad alimentaria, algo fundamental, la frescura repercute en la textura y sabor.

En un huevo fresco, la clara tiene una consistencia más espesa, así se mantiene compacta al cocinarla. Además, también ayuda a que la yema tenga una forma redonda y elevada, dando como resultado una consistencia más cremosa.

Por el contrario, si usamos huevos rezagados, la clara estará más líquida, haciendo que se disperse por toda la sartén. Esto afecta la apariencia, pero también complica la ejecución, en especial cuando no usamos aceite, pues hace más probable que se rompa el huevo.

Finalmente, aunque para muchos no es tan evidente, los huevos frescos tienen un sabor más limpio y agradable. En cambio, los que están guardados pueden desarrollar olores y sabores con el paso del tiempo.

Por eso, la recomendación es comprar solo los huevos que vayamos a comer en los próximos días, máximo durante una semana. Si quieres extender su frescura, guárdalos en el refrigerador.

Si amas los huevos estrellados, alterna la versión frita con esta técnica sin aceite, de esta forma reduces las calorías, grasa y mejoras la digestión. Sigue estos trucos y prepara un huevo estrellado perfecto, sin freír.