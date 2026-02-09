Cupcakes de Oreo irresistibles: receta para amantes del dulce

Los cupcakes de Oreo son una de las recetas caseras más queridas por quienes aman los postres y son amantes del dulce, ¡son irresistibles para San Valentín!

Un cupcake es un tipo de pastel individual que tradicionalmente combina ingredientes básicos como harina, azúcar y huevos para lograr una textura ligera y esponjosa.

Cuando esos pequeños bizcochos se enriquecen con galletas Oreo trituradas y una cobertura cremosa inspirada en la galleta clásica, el resultado es un postre lleno de contrastes: textura entre suave y crujiente, dulzor equilibrado y un atractivo visual que cautiva desde la primera cucharada.

Las galletas Oreo, reconocidas por su sabor icónico desde principios del siglo XX, aportan esa esencia de chocolate con crema que encanta tanto en galletas como en otras preparaciones, ¡como el cheesecake!

Esta receta de cupcakes de Oreo es ideal para celebraciones, meriendas o simplemente un capricho dulce en cualquier momento del día. ¡O para festejar el amor este próximo 14 de febrero!

Receta de cupcakes de Oreo

Ingredientes:

Para la masa:

120 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

120 g de azúcar (blanca o mezcla blanca y morena)

2 huevos tamaño grande, a temperatura ambiente

1 cucharadita de extracto de vainilla

150 g de harina de trigo todo uso

1½ cucharaditas de polvo para hornear

120 ml de leche entera

10 a 12 galletas Oreo, trituradas en trozos medianos

Para el glaseado:

100 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

100 g de queso crema tipo Philadelphia

200 g de azúcar glas (impalpable), tamizada

6 a 8 galletas Oreo, finamente trituradas

1 cucharadita de extracto de vainilla

Para decorar:

6 a 12 galletas Oreo mini o partidas por la mitad

Migas de Oreo o chispas de chocolate

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C y coloca las cápsulas de papel en la bandeja para cupcakes. Bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y cremosa; agrega los huevos uno a uno, batiendo bien tras cada adición. Tamiza la harina junto con la levadura y añade a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Incorpora las galletas Oreo trituradas a la masa y mezcla suavemente para que queden distribuidas de forma homogénea. Llena las cápsulas hasta ¾ de su capacidad, dejando espacio para que la masa suba al hornearse. Hornea durante 18 – 20 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla antes de aplicar la cobertura. Bate la mantequilla y el queso crema hasta que quede una mezcla suave y sin grumos. Añade el azúcar glas tamizado, poco a poco, mientras sigues batiendo para lograr una textura ligera. Incorpora las galletas Oreo trituradas para dar sabor y textura. Coloca la crema en una manga pastelera para decorar los cupcakes una vez fríos.

Trucos para cupcakes perfectos:

Cuando agregas los ingredientes secos a los húmedos, evita mezclar en exceso; de lo contrario, la masa puede volverse densa en lugar de esponjosa.

Para mejores resultados, utiliza ingredientes a temperatura ambiente (como huevos y mantequilla) para que se integren más uniformemente.

Cada horno puede variar, por lo que es importante revisar los cupcakes antes de terminar el tiempo de cocción recomendado.

Haz los cupcakes de Oreo más divertidos:

Coloca una galleta Oreo entera en el fondo de cada cápsula antes de verter la masa para añadir una sorpresa crujiente al morder.

Puedes enriquecer aún más el sabor incorporando cacao en polvo en la masa o incluso usar cupcake de chocolate como base.

Además del glaseado estándar, añade chispas de chocolate, mini Oreos o ralladura de Oreo para un acabado visual espectacular.

Sirve estos cupcakes con una bola de helado de vainilla o cookies & cream para un postre aún más indulgente.

Los cupcakes de Oreo combinan lo mejor de los sabores clásicos con una textura fantástica que encanta a niños y adultos por igual, ¡se convertirán en un favorito en tu casa!