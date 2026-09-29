Restaurantes veganos en CDMX para todos los gustos

Si eres vegetariano o simplemente buscas nuevas opciones para disfrutar de una buena comida, en la Ciudad de México encontrarás una gran variedad de lugares con propuestas para todos los gustos, desde tacos y pizza hasta sushi y postres.

Cada uno de estos sitios ofrece una experiencia gastronómica diferente, ideal para descubrir nuevos sabores y disfrutar de platillos deliciosos. Además, varios se encuentran cerca de estaciones del Metrobús, por lo que llegar será mucho más sencillo.

Comida vegana en CDMX

Tacos

Para los amantes de los tacos, Por Siempre Vegana es uno de esos lugares que vale la pena visitar para disfrutar del delicioso sabor de este clásico de la gastronomía mexicana en su versión vegana.

Encontrarás una oferta de opciones como pastor, bistec, chicharrón, suadero, chorizo y más, a precios accesibles. También puedes acompañar tu visita con una rica torta.

Ubicación: Coahuila 169, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX. Se encuentra a aproximadamente 6 o 7 minutos de las estaciones Campeche y Sonora de la Línea 1 del Metrobús.





Sushi vegano

Si eres fan del sushi, también encontrarás alternativas. Una de ellas es Plantasia Café, un lugar donde podrás disfrutar de este platillo y explorar otras propuestas gastronómicas.

Cuenta con diferentes opciones, incluso otros platillos salados y dulces, por lo que podrás complementar tu visita con algo más y disfrutar de una experiencia llena de sabores.

Ubicación: Puebla 120, Roma Norte, CDMX. Se encuentra a aproximadamente 6 minutos de la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metrobús.

Hamburguesas veganas

¿Tienes antojo de una hamburguesa? En Alguito Vegano encontrarás una rica opción acompañada de papas a la francesa, que puedes disfrutar junto con alguna de sus bebidas.

Y si también tienes antojo de algo diferente, cuentan con otras alternativas como sándwiches, tortas, ensaladas, chilaquiles y los postres que no pueden faltar. Además, es un establecimiento pet friendly, por lo que podrás acudir con tu mascota.

Ubicación: Zamora 172, colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México, local A, 06140.

Pizza vegana

En Veggino's Pizza encontrarás una variedad de opciones para saciar tu antojo, además de algunos postres para cerrar con algo dulce.

Entre sus alternativas están sabores clásicos como quesos veganos, mexicana y hawaiana, entre otras opciones que harán difícil elegir solo una.

Ubicación: Vicente Eguía 72, San Miguel Chapultepec. La estación Parque Lira de la Línea 2 del Metrobús es la más cercana.

Postres veganos

Si tienes antojo de algo dulce, Vegamo es un lugar ideal para degustar pasteles, malteadas, pan y otros postres para todos los gustos.

Además, ofrece comida salada por si antes quieres disfrutar de algún platillo, lo que lo convierte en una alternativa para completar tu experiencia gastronómica. Incluso cuenta con opciones de temporada que vale la pena conocer.

Ubicación: Revillagigedo 47, colonia Centro, Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México.

Estos lugares pueden convertirse en una buena opción para explorar los sabores veganos que ofrece la CDMX. ¿Cuál de ellos se convertirá en tu favorito?