La crema de espárragos es una de esas recetas que conquistan por su sabor y textura, además de aportar nutrientes que pueden beneficiar al organismo. Es una buena alternativa para disfrutar durante la cena o cuando se antoja algo calientito y delicioso.

Si buscas un platillo fácil y rápido de preparar, aquí te compartimos cómo hacer crema de espárragos en casa con pocos ingredientes y siguiendo unos sencillos pasos.

¿Cómo hacer crema de espárragos?

Ingredientes para preparar crema de espárragos

Medio kilo de espárragos

Medio kilo de espárragos 1 cucharada de mantequilla

1/4 de cebolla

Media crema

Sal al gusto

Caldo de pollo

1 diente de ajo

Crema de espárragos casera. Foto: Canva

Preparación de la crema de espárragos casera

Retira las puntas duras de los espárragos y reserva el resto. Desinfecta correctamente. Corta el diente de ajo en trocitos pequeños. Coloca una olla a fuego lento, agrega la mantequilla y deja que se derrita. Después, incorpora el ajo y la cebolla. Añade los espárragos, sal y pimienta al gusto. Deja cocinar durante 10 a 15 minutos. Vierte el caldo de pollo y espera hasta que comience a hervir. Retira del fuego y deja enfriar un poco. Cuando la preparación tenga una temperatura adecuada, llévala a la licuadora y tritura hasta conseguir una mezcla homogénea. Regresa la crema a la olla a fuego bajo e incorpora la media crema. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes y sirve caliente.

También puedes agregar más espárragos como decoración para disfrutar de este platillo junto con pan rústico o de hogaza.

Crema de espárragos casera. Foto: Canva

¿Qué nutrientes aportan los espárragos?

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, los espárragos son un alimento rico en diversas vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

Entre sus nutrientes destaca la vitamina K, que contribuye al mantenimiento de los huesos y participa en la coagulación sanguínea.

Crema de espárragos casera. Foto: Canva

Además, contienen antioxidantes, como los flavonoides, que ayudan a proteger las células del daño ocasionado por los radicales libres. Estos compuestos forman parte de una alimentación que puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares.