¿Tienes espárragos en casa? Haz esta cremosa receta en pocos pasos
¿Buscas una cena sencilla? Prepara crema de espárragos con pocos ingredientes y aprovecha los nutrientes que aporta este vegetal.
La crema de espárragos es una de esas recetas que conquistan por su sabor y textura, además de aportar nutrientes que pueden beneficiar al organismo. Es una buena alternativa para disfrutar durante la cena o cuando se antoja algo calientito y delicioso.
Si buscas un platillo fácil y rápido de preparar, aquí te compartimos cómo hacer crema de espárragos en casa con pocos ingredientes y siguiendo unos sencillos pasos.
¿Cómo hacer crema de espárragos?
Ingredientes para preparar crema de espárragos
- Medio kilo de espárragos
- 1 cucharada de mantequilla
- 1/4 de cebolla
- Media crema
- Sal al gusto
- Caldo de pollo
- 1 diente de ajo
Preparación de la crema de espárragos casera
- Retira las puntas duras de los espárragos y reserva el resto. Desinfecta correctamente.
- Corta el diente de ajo en trocitos pequeños.
- Coloca una olla a fuego lento, agrega la mantequilla y deja que se derrita. Después, incorpora el ajo y la cebolla.
- Añade los espárragos, sal y pimienta al gusto. Deja cocinar durante 10 a 15 minutos.
- Vierte el caldo de pollo y espera hasta que comience a hervir.
- Retira del fuego y deja enfriar un poco.
- Cuando la preparación tenga una temperatura adecuada, llévala a la licuadora y tritura hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Regresa la crema a la olla a fuego bajo e incorpora la media crema. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes y sirve caliente.
También puedes agregar más espárragos como decoración para disfrutar de este platillo junto con pan rústico o de hogaza.
¿Qué nutrientes aportan los espárragos?
De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, los espárragos son un alimento rico en diversas vitaminas y minerales esenciales para el organismo.
Entre sus nutrientes destaca la vitamina K, que contribuye al mantenimiento de los huesos y participa en la coagulación sanguínea.
Además, contienen antioxidantes, como los flavonoides, que ayudan a proteger las células del daño ocasionado por los radicales libres. Estos compuestos forman parte de una alimentación que puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares.