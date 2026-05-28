Checa cómo hacer en casa la clásica crema de elote de las fiestas de salón, ¡la más sencilla y sin necesidad de acudir a un gran banquete! La receta tiene una consistencia aterciopelada y un equilibrio perfecto entre el dulzor natural del maíz y el toque salado de los lácteos.

La gastronomía de banquetes en México posee un repertorio de platillos emblemáticos; entre esta oferta culinaria, la crema de elote ocupa un lugar de honor invaluable. Usualmente es servida como el primer tiempo en bodas, graduaciones y XV años dentro de los tradicionales salones de fiesta.

En general, las cremas nunca fallan en las celebraciones. Pero, ¿sabías que suelen recurrir a bases prefabricadas o espesantes artificiales para agilizar el servicio?

Lo bueno es que en casa puedes preparar la clásica crema de elote con ingredientes frescos y técnicas sencillas. Consigue un resultado espectacular en tu propia mesa que compite con la industria banquetera.

Receta de crema de elote Canva

Receta de crema de elote, la clásica de las fiestas

Ingredientes:

4 tazas de granos de elote (puedes desgranar elotes amarillos dulces frescos o utilizar elote de lata de buena calidad bien escurrido)

4 cucharadas de mantequilla sin sal

½ pieza de cebolla blanca, picada finamente

2 dientes de ajo, finamente picados o prensados

3 tazas de caldo de pollo o de verduras

1 taza de leche entera

1 taza de crema ácida

1 cucharada de fécula de maíz (maicena)

50 gramos de queso crema (opcional)

Sal y pimienta blanca al gusto

Una pizca de nuez moscada molida

Preparación:

Coloca una olla profunda a fuego medio y derrite las cuatro cucharadas de mantequilla cuidando que no se queme. Añade la cebolla picada y cocina hasta que se torne transparente y suave (aproximadamente 4 minutos). Incorpora el ajo picado y cocina por un minuto adicional hasta que desprenda su aroma, evitando que tome un color dorado oscuro que amargue la preparación. Añade las 4 tazas de granos de elote a la olla con el sofrito. Remueve constantemente y cocina durante unos 6 a 8 minutos. Si utilizas elote fresco, notarás que los granos se vuelven más brillantes y tiernos; si es de lata, este paso caramelizará ligeramente los azúcares superficiales, intensificando el sabor final de la crema. Reserva un par de cucharadas de estos granos salteados para la decoración final. Vierte las 3 tazas de caldo de pollo o verduras a la olla. Sube el fuego hasta que suelte el primer hervor, luego reduce la flama a nivel bajo, tapa la olla y deja que hierva suavemente por 10 minutos para que el maíz absorba los sabores del caldo y se suavice por completo. Transfiere el contenido de la olla a una licuadora de alta potencia junto con la taza de leche entera y los 50 gramos de queso crema (si decidiste usarlo). Licúa a velocidad máxima durante al menos 2 minutos completos. El verdadero secreto para obtener la consistencia de "fiesta de salón" es pasar esta mezcla obligatoriamente por un colador de malla fina directamente de regreso a la olla. Regresa la olla colada al fuego bajo; añade la taza de crema ácida e integra con un batidor de globo. Incorpora la fécula de maíz previamente disuelta en agua fría, esto le dará ese cuerpo sostenido clásico de los banquetes que no se separa al enfriarse. Sazona con sal, pimienta blanca y la pizca de nuez moscada. Cocina a fuego lento durante 5 minutos extra sin dejar de mover, hasta que espese ligeramente. Sirve caliente la crema de elote.

Receta de crema de elote Canva

¿Cómo lograr una consistencia perfecta?

La fécula de maíz (maicena) actúa como un estabilizador térmico, impidiendo que los lácteos se corten o que el agua se separe cuando la crema permanece caliente durante periodos prolongados.

Al incorporar la crema ácida y la leche a la base caliente de elote, estos deben estar preferentemente a temperatura ambiente.

Si se añaden directo del refrigerador, el choque térmico desestabiliza las proteínas de la leche, provocando grumos indeseados.

Finalmente, el uso de la pimienta blanca en lugar de la negra es un tecnicismo puramente estético: evita que la crema se llene de pequeños puntos negros, manteniendo la pulcritud visual característica de un banquete de etiqueta.

Receta de crema de elote Canva

¿Cuánto tiempo puedes guardar la crema de elote?

Esta sopa puede mantenerse en perfectas condiciones dentro del refrigerador durante un periodo de 3 a 4 días, siempre y cuando se guarde en un contenedor de vidrio hermético una vez que haya alcanzado la temperatura ambiente.

Para el proceso de recalentado, se desaconseja por completo el uso del microondas, porque lo único que se logrará es separar la grasa de la crema y arruinando la emulsión.

El método correcto es verter la crema en una cacerola a fuego muy bajo, revolviendo constantemente con un batidor de globo.

Si notas que la crema ha espesado demasiado durante su estancia en el refrigerador debido a los almidones y la fécula, basta con añadir un chorrito de leche entera o caldo tibio mientras se calienta para devolverle su sedosidad y soltura original.

Replica en casa la crema de elote de las fiestas, con una textura tersa sin perder la ligereza que demanda una entrada perfecta.