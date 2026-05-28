Aprende cómo hacer waffles de avena ligeros y deliciosos en minutos, es una receta simple para el desayuno, lo mejor para obtener energía en tu día a día.

El desayuno ha dejado de ser una simple rutina para convertirse en un espacio de exploración culinaria y hay preparaciones que nunca pasan de moda, como los hot cakes o los waffles.

Usualmente se preparan con harina, pero ¿y si la cambias por avena? No solo modifica el perfil nutricional del platillo, sino que aporta una textura única y un sutil sabor tostado que fascina a los paladares más exigentes.

Esta transición hacia desayunos más conscientes responde a una necesidad de consumir alimentos funcionales, capaces de mantener la saciedad por más tiempo y de aportar energía sostenida a lo largo de la mañana, evitando los temidos picos de glucosa.

Prepara esta receta de waffles de avena ligeros en casa es un proceso sencillo y en minutos, obtendrás un desayuno esponjoso por dentro y crujiente por fuera, ¡acompáñalos con tus toppings favoritos!

Receta de waffles de avena ligeros Canva

Receta de waffles de avena ligeros

Ingredientes:

2 tazas de avena entera o en hojuelas

1 taza de leche o bebida vegetal (almendra, avena o soya)

2 huevos enteros

2 cucharadas de aceite de coco derretido o mantequilla clarificada (ghee)

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de extracto de vainilla puro

½ cucharadita de canela molida

Una pizca de sal marina

1 cucharada de miel de agave, de abeja o estevia al gusto

Preparación:

Introduce las dos tazas de avena en una licuadora; tritura a máxima velocidad hasta obtener una harina fina y homogénea. Añade a la licuadora los huevos, la leche de tu elección, el aceite de coco derretido, el extracto de vainilla, el polvo para hornear, la canela y la pizca de sal. Si decidiste incluir algún endulzante, este es el momento de agregarlo. Licúa nuevamente hasta que todos los componentes se integren por completo y no queden grumos. Vierte la mezcla en un tazón y déjala reposar entre 5 y 10 minutos. Mientras la masa reposa, precalienta tu wafflera. Una vez que esté bien caliente, pincela ligeramente las placas con una gota de aceite de coco para evitar que se peguen. Vierte aproximadamente media taza de la mezcla en el centro del aparato y distribúyela suavemente hacia los bordes. Cierra la tapa y cocina según las especificaciones de tu equipo (usualmente entre 4 y 6 minutos) o hasta que deje de salir vapor por los costados y el exterior luzca dorado y firme. Repite el proceso con el resto de la masa y desayuna estos waffles de avena.

Receta de waffles de avena ligeros Canva

Tips para lograr unos waffles crujientes:

Si notas que al finalizar el periodo de espera la mezcla se ha vuelto demasiado espesa, se puede solucionar incorporando un chorrito extra de leche para devolverle fluidez.

En lugar de guiarte por las luces indicadoras de la wafflera, observa el escape de humedad. Mientras la máquina emita vapor visible, el waffle sigue perdiendo agua internamente; abrir la tapa antes de tiempo romperá la estructura.

El momento exacto para retirarlo es justo cuando el vapor cesa por completo. Además, se aconseja colocar los waffles listos sobre una rejilla metálica en lugar de apilarlos, evitando que el calor genere humedad y ablande la corteza.

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Variantes para los waffles:

Versión vegana: sustituye los huevos por "huevos de linaza o chía" (una cucharada de semilla molida por tres de agua, reposada hasta gelificar) y utiliza cualquier leche de origen vegetal.

sustituye los huevos por "huevos de linaza o chía" (una cucharada de semilla molida por tres de agua, reposada hasta gelificar) y utiliza cualquier leche de origen vegetal. Waffles de chocolate y plátano: añade medio plátano maduro a la licuadora junto con una cucharada de cocoa pura en polvo sin azúcar para aportar dulzura natural y una textura sumamente cremosa.

Proteína en polvo: para quienes buscan maximizar la ganancia muscular o entrenan temprano, se puede sustituir un cuarto de taza de la harina de avena por una medida de tu proteína en polvo favorita.

Estilo otoño: incrementa la complejidad aromática agregando una pizca de jengibre en polvo, nuez moscada y clavo de olor a la mezcla inicial.

Saca tu wafflera y prepara estos waffles de avena ligeros y deliciosos; sigue el paso a paso y obtén un desayuno ligero para toda la semana.