Aprende cómo hacer un auténtico pan de jamón venezolano en casa, ¡el original de Caracas! Sigue esta receta tan típica de las panaderías de dicho país que, cada diciembre, anuncian la llegada de la temporada navideña.

Esta es una mezcla irresistible de mantequilla derretida, jamón ahumado recién horneado, melado de papelón caramelizado y masa dulce fermentada, en formato de cilindro dorado de espirales.

El pan de jamón es el mejor compañero de la hallaca, la ensalada de gallina y el pernil horneado, conformando el cuarteto sagrado de la Nochebuena y la despedida de año en Venezuela.

Por fuera luce una corteza tierna, delicadamente barnizada, con un brillo que invita a cortarlo en rebanadas gruesas; por dentro revela una miga esponjosa y ligeramente dulce que abraza capas abundantes de jamón planchado o ahumado, tiras de tocineta crujiente, la salinidad de las aceitunas verdes y el estallido dulce de las uvas pasas hidratadas.

Cada bocado del pan de jamón venezolano ofrece un equilibrio perfecto entre lo salado, lo ahumado y lo dulce, sin que ningún elemento opaque al otro. ¡Déjalo ser el complemento perfecto de la cocina navideña!

Pan de jamón venezolano ChatGPT

Receta de pan de jamón venezolano

Ingredientes:

Para el fermento previo:

250 ml de leche entera tibia

10 g de levadura seca instantánea (o 30 g de levadura fresca de panadería)

1 cucharada de azúcar blanca

2 cucharadas de harina de trigo todo uso

Para la masa enriquecida:

7 ½ tazas de harina de trigo panadera o de fuerza, tamizada

½ taza + 1 cucharada de azúcar blanca granulada

2 huevos grandes a temperatura ambiente

120 ml de agua tibia (ajustar ligeramente según la absorción de la harina)

150 g de mantequilla sin sal blanda (a temperatura ambiente)

2 cucharaditas de sal fina

Para el relleno:

800 g a 1 kg de jamón ahumado rebanado en lonjas medianas (puedes combinar jamón de pierna ahumado y jamón planchado)

300 g de tocineta (panceta) ahumada en tiras.

200 g de aceitunas verdes rellenas de pimiento morrón rojo, bien escurridas

200 g de uvas pasas negras sin semilla (previamente remojadas 15 minutos en agua tibia)

Para el barniz de papelón y huevo:

1 huevo entero batido con 1 cucharada de leche

60 ml de melado de papelón (panela o piloncillo derretido con un poco de agua hasta obtener consistencia de jarabe ligero)

Preparación:

En un tazón mediano, mezcla la leche tibia con la cucharada de azúcar, las dos cucharadas de harina y la levadura. Remueve suavemente con un batidor de varillas, cubre con un paño limpio y deja reposar en un lugar cálido durante 10 a 15 minutos hasta que se forme una capa espumosa y burbujeante en la superficie. En un bowl, coloca la harina tamizada junto con el resto del azúcar y la sal, mezclando bien para que la sal no entre en contacto directo con la levadura al inicio. Haz un hueco en el centro, vierte la esponja de levadura fermentada, los huevos ligeramente batidos y la mitad del agua tibia. Comienza a integrar los ingredientes, añadiendo poco a poco el agua restante hasta obtener una masa homogénea. Vuelca sobre la encimera ligeramente enharinada y amasa durante 8 minutos. A continuación, incorpora la mantequilla blanda en trozos pequeños, amasando otros 10 a 12 minutos hasta lograr una masa completamente lisa, elástica y que no se pegue a las manos ni a la mesa. Forma una bola tensa con la masa, colócala en un recipiente ligeramente engrasado, cúbrela con plástico adherente o un paño húmedo y déjala levar en un ambiente templado y libre de corrientes de aire durante 60 a 90 minutos, o hasta que duplique su volumen inicial. Mientras la masa fermenta, dora ligeramente las tiras de tocineta en una sartén a fuego medio hasta que suelten parte de su grasa y comiencen a tomar color, sin dejarlas rígidas para que no perforen la masa al enrollar; escúrrelas sobre papel absorbente y deja que se enfríen por completo. Divide la masa levada en dos porciones iguales. Toma una mitad, desgasifícala suavemente con las manos y estírala con un rodillo sobre la mesa ligeramente enharinada hasta formar un rectángulo uniforme de aproximadamente 45 cm de largo por 35 cm de ancho y unos 4 a 5 milímetros de grosor. Reserva una pequeña tira de masa de unos 2 cm de ancho de uno de los extremos para hacer la decoración tradicional de enrejado. A unos 2 centímetros del borde superior más largo del rectángulo, coloca una hilera continua de aceitunas rellenas de extremo a extremo. A partir de esa fila y cubriendo casi toda la superficie de la masa, distribuye capas superpuestas de lonjas de jamón ahumado. Sobre el jamón, acomoda las tiras de tocineta enfriadas en sentido horizontal y esparce las uvas pasas escurridas. Dobla hacia adentro los 2 centímetros de los bordes laterales para sellar los extremos y evitar que el relleno se escape. Comienza a enrollar desde el borde superior (donde están las aceitunas) hacia abajo, ejerciendo una presión firme pero suave para que el cilindro quede compacto sin atrapar bolsas de aire. Al llegar al borde inferior libre, humedécelo ligeramente con agua o huevo batido para sellar la unión y deja el cierre hacia abajo. Traslada cuidadosamente el cilindro a una bandeja de horno forrada con papel encerado o tapete de silicona. Con la tira de masa reservada, corta tiras delgadas y colócalas sobre la superficie formando rombos o trenzas clásicas, y pincha suavemente todo el pan con un tenedor o palillo de madera hasta el fondo para permitir que escape el vapor interno durante la cocción y evitar que la corteza se levante o se agriete. Cubre los panes con un paño limpio y déjalos reposar durante 45 a 60 minutos hasta que vuelvan a crecer notablemente. Precalienta el horno a 180 °C. Barniza toda la superficie con la mezcla de huevo y leche y hornea durante 25 minutos. Pasado este tiempo, retira brevemente la bandeja, pincela los panes con el melado de papelón y regresa al horno entre 10 y 15 minutos. Deja ahí el pan de jamón venezolano hasta que adquiera un color caoba brillante.

Pan de jamón venezolano ChatGPT

¿Cómo servir el pan de jamón venezolano?

Córtalo en rebanadas diagonales de aproximadamente 2 a 2.5 centímetros de grosor utilizando un cuchillo de sierra largo con movimientos suaves para no aplastar la espiral.

Receta de pan de jamón venezolano ChatGPT

¿Cómo recalentarlo?

Envuélvelo en papel aluminio y llévalo al horno precalentado a 150 °C durante 12 a 15 minutos; si se trata de rebanadas individuales para el desayuno, hazlo en una sartén tapada a fuego muy bajo o un horno tostador durante 4 minutos.

Cuando el calendario anuncia la llegada de diciembre, aplica la fórmula de las panaderías venezolanas y prepara un auténtico pan de jamón, pero en casa. ¡Es uno de los platillos emblemáticos de la gastronomía latinoamericana!