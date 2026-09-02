Cómo cocer elotes en olla exprés: trucos para lograr granos tiernos y jugosos

Te compartimos qué hacer para obtener el mejor antojito callejero mexicano en minutos: solo tienes que aprender cómo cocer elotes en olla exprés, siguiendo estos trucos para lograr granos tiernos y jugosos.

En la prisa de la vida cotidiana, esperar casi una hora a que las mazorcas se suavicen en una olla convencional puede transformar un antojo espontáneo en un ejercicio de paciencia extrema.

Es aquí donde entra en escena la olla de presión o exprés, el electrodoméstico perfecto para atrapar los jugos naturales del maíz. Cocinar elotes a presión permite que el vapor penetre de forma uniforme en el corazón del hollejo, convirtiendo los granos más duros en cremosos, tiernos y rebosantes de humedad.

Pero lograr la consistencia ideal requiere dominar variables exactas, empezando por el tiempo de cocción de los elotes en la olla exprés. La buena noticia es que podemos lograrlo y terminar con excelentes resultados; checa la guía a continuación.

Cómo cocer elotes en olla exprés ChatGPT

¿Qué necesitas para cocer los elotes en olla exprés?

6 mazorcas de elote fresco (blanco o amarillo), limpias, sin totomoxtle (hojas) ni pelos de elote

1.5 a 2 litros de agua limpia (suficiente para cubrir la mitad o tres cuartas partes de las mazorcas)

1 cucharadita de sal fina o gruesa (opcional)

1 cucharadita de azúcar blanca o morena

1 cucharada de mantequilla o manteca de cerdo (opcional, para dar brillo y riqueza)

2 a 3 hojas frescas de totomoxtle (las hojas verdes internas del elote) o una rama de epazote fresco

¿En cuánto tiempo se cuecen los elotes en olla exprés?

Elote blanco tradicional (tierno): 15 a 20 minutos.

15 a 20 minutos. Elote amarillo o dulce : 10 a 12 minutos.

Elote criollo o cacahuazintle : 22 a 28 minutos.

Cómo cocer elotes en olla exprés Canva

Paso a paso para cocer los elotes en la olla exprés:

Retira todas las hojas exteriores del elote (totomoxtle) y los cabellos de maíz; conserva 2 o 3 hojas internas delgadas y lávalas muy bien. Si las mazorcas son demasiado largas para caber horizontalmente en tu olla exprés, córtalas por la mitad. Lava los elotes con agua fría. Acomoda las mazorcas de forma cruzada o vertical dentro de la olla. Coloca las hojas de totomoxtle limpias (o la rama de epazote) entre los elotes Agrega agua suficiente hasta cubrir entre la mitad y dos tercios del volumen del producto. Nunca sobrepases la línea de llenado máximo indicativo de tu olla exprés (generalmente 2/3 de su capacidad). Agrega la cucharadita de azúcar al agua y la cucharada de mantequilla. Coloca la tapa de la olla exprés, traba el seguro y coloca la válvula o regulador de presión sobre la chimenea. Enciende la estufa a fuego medio-alto. Observa la olla con atención hasta que la válvula comience a sonar, silbar o liberar vapor constante de forma rítmica (momento en que se alcanza la presión de trabajo adecuada). A partir de que la válvula comience a silbar, reduce la llama a fuego medio-bajo y toma el tiempo según el tipo de elote. Apaga el fuego. Deja que la olla pierda la presión de manera natural durante 10 minutos o espera a que el pivote indicador de seguridad baje completamente antes de intentar abrirla.

Cómo cocer elotes en olla exprés Canva

Tips extra para cocer los elotes en olla exprés:

Espolvorea la sal de mesa, la sal de grano o el chile en polvo inmediatamente después de sacarlos de la olla, cuando el calor residual ayuda a que los cristales se adhieran a la superficie húmeda.

No tires todas las hojas verdes que envuelven al elote; coloca una cama de estas al fondo de la olla y entre los elotes.

Si compraste elotes “viejos”, añade ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio o una cucharada de mantequilla al agua de la olla exprés. El ambiente ligeramente alcalino que crea el bicarbonato acelera el ablandamiento de la hemicelulosa presente en las paredes celulares de los granos maduros, reduciendo sensiblemente la dureza. Si prefieres comer los elotes en esquites, desgránalos calientes utilizando un cuchillo afilado de arriba hacia abajo y sigue la receta

Sigue los pasos para lograr elotes cocidos tiernos en la olla exprés; ¡no necesitas ni muchos ingredientes ni un proceso complicado!