Aprende cómo hacer guacamole tradicional paso a paso para acompañar tu fiesta mexicana; una receta que ha trascendido fronteras hasta convertirse en un referente culinario mundial.

El guacamole representa el encuentro entre los ingredientes endémicos de Mesoamérica y las técnicas de molienda que han sobrevivido durante siglos, consolidándose como un elemento indispensable en cualquier mesa festiva o cotidiana.

El origen de esta elaboración se remonta a la época prehispánica, donde la civilización mexica combinaba el aguacate macerado con chiles y jitomates en utensilios de piedra volcánica.

Con la llegada de los españoles y el intercambio colombino, la receta incorporó ingredientes del Viejo Mundo como la cebolla, el cilantro y el limón, evolucionando hacia la versión mestiza que disfrutamos en la actualidad sin perder su esencia originaria.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, el guacamole se consume como acompañante o salsa. Prepáralo en casa y captura su esencia tradicional paso a paso, logrando el equilibrio perfecto entre acidez y picor.

Receta de guacamole tradicional Canva

Receta de guacamole tradicional

Ingredientes:

3 piezas de aguacate Hass maduros

1 a 2 piezas de chile serrano o jalapeño fresco, con o sin semillas; finamente picado, ajustando la cantidad según el nivel de picor deseado

1/3 de taza de cebolla blanca picada en cubos muy finos

1 jitomate guaje o saladette, despepitado y picado en cubos pequeños

1/2 taza de cilantro fresco, hojas y tallos tiernos lavados, desinfectados y picados finamente

1 a 2 cucharaditas de jugo de limón fresco (opcional) 1 cucharadita de sal de grano

Preparación:

En un molcajete (o en un tazón amplio de vidrio o cerámica), coloca la cebolla picada, el chile picado, la mitad del cilantro y la sal de grano. Macera y muele estos ingredientes firmemente contra la piedra con el tejolote (o con el reverso de un tenedor de metal) hasta formar una pasta húmeda. Corta los aguacates por la mitad a lo largo, rodeando el hueso. Gira las dos mitades en sentidos opuestos para separarlas. Retira el hueso con cuidado y, con ayuda de una cuchara sopera, extrae toda la pulpa verde, colocándola directamente sobre la base aromática macerada. Con el tejolote o un tenedor grueso, presiona los trozos de aguacate suavemente. Incorpora el fruto con la pasta de cebolla y chile realizando movimientos envolventes, hasta obtener una consistencia cremosa-rústica que conserve trozos de aguacate. Agrega el jitomate picado y el resto del cilantro fresco picado. Mezcla suavemente con una cuchara de madera o espátula para distribuirlos de manera uniforme sin deshacer el jitomate. Añade el jugo de limón poco a poco y prueba la preparación. Ajusta el punto de sal si es necesario. Sirve el guacamole inmediatamente en el mismo molcajete; acompaña con totopos de maíz recién fritos o tortillas de maíz calientes.

Receta de guacamole tradicional Canva

El guacamole es la guarnición perfecta para:

El guacamole es el acompañante por excelencia de carnes asadas a la parrilla, tacos de chicharrón prensado o carnitas de cerdo, donde su acidez y cremosidad cortan la riqueza de las grasas animales, limpiando el paladar entre cada bocado.

Asimismo, es pilar fundamental en antojitos como sopes, tlacoyos, flautas doradas y tostadas de mariscos.

Receta de guacamole tradicional Canva

Bebidas para acompañar el guacamole:

Cervezas de estilo Lager clara, Pilsner o Vienna

clara, o Vinos blancos jóvenes con buena acidez y sin paso por barrica, como un Sauvignon Blanc o un Verdejo

Vinos rosados secos o espumosos (Cava o Prosecco)

Agua de jamaica o de limón con chía

Preparar esta receta clásica de guacamole es rendir tributo a una tradición culinaria reconocida universalmente y elevar cualquier platillo mexicano a su máxima expresión.