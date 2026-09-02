Cómo hacer guacamole tradicional paso a paso: para acompañar tu fiesta mexicana
Así puedes preparar un guacamole tradicional mexicano con la textura y sabor perfectos, para amantes de la buena gastronomía.
Aprende cómo hacer guacamole tradicional paso a paso para acompañar tu fiesta mexicana; una receta que ha trascendido fronteras hasta convertirse en un referente culinario mundial.
El guacamole representa el encuentro entre los ingredientes endémicos de Mesoamérica y las técnicas de molienda que han sobrevivido durante siglos, consolidándose como un elemento indispensable en cualquier mesa festiva o cotidiana.
El origen de esta elaboración se remonta a la época prehispánica, donde la civilización mexica combinaba el aguacate macerado con chiles y jitomates en utensilios de piedra volcánica.
Con la llegada de los españoles y el intercambio colombino, la receta incorporó ingredientes del Viejo Mundo como la cebolla, el cilantro y el limón, evolucionando hacia la versión mestiza que disfrutamos en la actualidad sin perder su esencia originaria.
De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, el guacamole se consume como acompañante o salsa. Prepáralo en casa y captura su esencia tradicional paso a paso, logrando el equilibrio perfecto entre acidez y picor.
Receta de guacamole tradicional
Ingredientes:
- 3 piezas de aguacate Hass maduros
- 1 a 2 piezas de chile serrano o jalapeño fresco, con o sin semillas; finamente picado, ajustando la cantidad según el nivel de picor deseado
- 1/3 de taza de cebolla blanca picada en cubos muy finos
- 1 jitomate guaje o saladette, despepitado y picado en cubos pequeños
- 1/2 taza de cilantro fresco, hojas y tallos tiernos lavados, desinfectados y picados finamente
- 1 a 2 cucharaditas de jugo de limón fresco (opcional) 1 cucharadita de sal de grano
Preparación:
- En un molcajete (o en un tazón amplio de vidrio o cerámica), coloca la cebolla picada, el chile picado, la mitad del cilantro y la sal de grano.
- Macera y muele estos ingredientes firmemente contra la piedra con el tejolote (o con el reverso de un tenedor de metal) hasta formar una pasta húmeda.
- Corta los aguacates por la mitad a lo largo, rodeando el hueso. Gira las dos mitades en sentidos opuestos para separarlas.
- Retira el hueso con cuidado y, con ayuda de una cuchara sopera, extrae toda la pulpa verde, colocándola directamente sobre la base aromática macerada.
- Con el tejolote o un tenedor grueso, presiona los trozos de aguacate suavemente. Incorpora el fruto con la pasta de cebolla y chile realizando movimientos envolventes, hasta obtener una consistencia cremosa-rústica que conserve trozos de aguacate.
- Agrega el jitomate picado y el resto del cilantro fresco picado. Mezcla suavemente con una cuchara de madera o espátula para distribuirlos de manera uniforme sin deshacer el jitomate.
- Añade el jugo de limón poco a poco y prueba la preparación. Ajusta el punto de sal si es necesario.
- Sirve el guacamole inmediatamente en el mismo molcajete; acompaña con totopos de maíz recién fritos o tortillas de maíz calientes.
El guacamole es la guarnición perfecta para:
El guacamole es el acompañante por excelencia de carnes asadas a la parrilla, tacos de chicharrón prensado o carnitas de cerdo, donde su acidez y cremosidad cortan la riqueza de las grasas animales, limpiando el paladar entre cada bocado.
Asimismo, es pilar fundamental en antojitos como sopes, tlacoyos, flautas doradas y tostadas de mariscos.
Bebidas para acompañar el guacamole:
- Cervezas de estilo Lager clara, Pilsner o Vienna
- Vinos blancos jóvenes con buena acidez y sin paso por barrica, como un Sauvignon Blanc o un Verdejo
- Vinos rosados secos o espumosos (Cava o Prosecco)
- Agua de jamaica o de limón con chía
Preparar esta receta clásica de guacamole es rendir tributo a una tradición culinaria reconocida universalmente y elevar cualquier platillo mexicano a su máxima expresión.