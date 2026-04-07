¡Chilaquiles de 1 kilo y con plato comestible! Dónde comprarlos en CDMX

Los chilaquiles son de esos platillos que caen bien en cualquier momento, no importa si son las 10 de la mañana o las 7 de la noche. Si eres de los que se come hasta el último rastro de salsa con pan, estos chilaquiles de un kilo y con plato comestible son para ti.

Preparar chilaquiles es relativamente sencillo, pues consiste, básicamente, en totopos de máiz fritos y cocinados en salsa. Pese a ello, es uno de los platos más icónicos de nuestra gastronomía y apreciados por nacionales y extranjeros.

El secreto de unos buenos chilaquiles está en la salsa, la cual puede hacerse prácticamente cualquier chile. Desde los clásicos verdes y rojos con chile cuaresmeño o jalapeño, hasta los de chile morita, pasilla o poblanos, sin dejar de lado los de mole o frijol.

Prácticamente cada estado tiene su receta, aunque en la Ciudad de México se han convertido en un clásico, dando pie a nuevas recetas y combinaciones. Aquí se sirven lo mismo solos que con pollo, huevo o arrachera; en plato, torta o molletas.

Ahora imagínate comerte un kilo de los chilaquiles más deliciosos y que hasta el plato se coma. Te decimos dónde puedes hacer este sueño realidad y, spoiler, no es en la Roma ni la Condesa.

Verdes o rojos, los chilaquiles son un clásico de la CDMX Canva

¿Dónde comer chilaquiles de un kilo en plato comestible?

Lugares de chilaquiles en la CDMX hay muchos, pero solo uno vende porciones de 1 kilo y en plato comestible: Chilaquil Haus. Aquí te dan la opción de elegir tus chilaquiles favoritos en un tazón hecho de chicharrón.

Pero no es lo único que hace especial a este lugar. Su magia recae en las salsas que dan sabor a los chilaquiles, pues están inspiradas en la cocina del Bajío mexicano, principalmente en la frontera entre Michoacán y Guanajuato.

El secreto del sabor se basa en una mezcla de distintos chiles que logran un perfil intenso, reconfortante y poco común. Además, las salsas se hacen al momento.

¿Los chilaquiles pican? Dicen que si una salsa no pica no es salsa, pero no te preocupes, en este lugar hay niveles de picor, además de que puedes personalizarlas, según qué tanto aguantes.

Entre la variedad de chilaquiles se encuentran los clásicos verdes y rojos, pero también con salsa chipotle, morita, mole y la especialidad: salsa Trini. Esta se guisa con carne de puerco, lo que la hace diferentes a las salsas para chilaquiles comunes.

Y si te quedaste con un huequito o simplemente no traes antojos de chilaquiles, hay más opciones en el menú. Desde enchiladas suizas y enfrijoladas, hasta burritos y tlacoyos. Por supuesto, también están los clásicos molletes con chilaquiles.

Como dato curioso: Chilaquil Haus nació en YouTube. La sazón viene de María de los Ángeles Rodríguez, mejor conocida como Angie, quien tenía un canal donde compartía sus recetas.

Dado el éxito e interés de sus seguidores para probar los platillos que preparaba, en 2023 nació este proyecto.

¿Dónde comer chilaquiles de 1 kilo en CDMX?

Chilaquil Haus se encuentra cerca del metro Nativitas en la CDMX, la dirección exacta es: Don Luis 108, Nativitas, alcaldía Benito Juárez.

Para probar los chilaquiles de 1 kilo o cualquier otro de sus platillos, puedes ir cualquier día, pues abren de lunes a domingo. Eso sí, el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado y el domingo, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Otras delicias con chilaquiles en la CDMX

Chilaquiles rellenos. Este plato se ha popularizado porque prácticamente puedes meter tu ingrediente favorito en un totopo. La base es similar a una quesadilla, donde la masa se rellena y fríe, pero la magia viene de lo que llevan en su interior.

En “El Chilaquil Relleno” tienen opciones que van desde queso o frijol, hasta chicharrón prensado y carne al pastor. Incluso tienen una versión fit con chilaquiles cocinados al comal, en lugar de fritos.

¿Dónde? Calzada Taxqueña 1500, Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Torta de chilaquil. Algo que ha dejado claro la CDMX, es que todo puede meterse dentro de un bolillo y la torta de chilaquil es la mayor prueba. De hecho, esta preparación es la que volvió tan famosa a “La Esquina del Chilaquil”.

Aquí las tortas van bien servidas. Todo comienza con un bolillo fresco al que se le unta una base de frijoles, para después incluir tu proteína favorita: milanesa de pollo o res, pollo deshebrado, cochinita pibil y más delicias.

Los chilaquiles pueden ir rojos o verdes, bañados con crema, espolvoreados con queso y con un toque de cebolla para terminar este platillo.

¿Dónde? Alfonso Reyes 139, Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Tecolotes. Este platillo combinó lo mejor de dos mundos: los clásicos molletes, apreciados por ser simples, pero llenadores, coronados con una buena porción de chilaquiles rojos o verdes.

Según tus gustos, pueden ir con el queso gratinado sobre los chilaquiles o servidos con crema y queso rallado. El lugar más emblemático y donde nacieron los tecolotes, es Sanborns, pero otros restaurantes ya los ofrecen.

Si eres fan de este platillo mexicano, no te puedes perder los chilaquiles de 1 kilo y servidos en un plato comestible. ¿Con qué salsa los pedirías?