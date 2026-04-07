¿Cómo hacer un puré de papa perfecto? Paso a paso para lograrlo suave y delicioso

El puré de papa es un platillo que, por su sabor, funciona como complemento en diversos alimentos. Se elabora a base de papas molidas, lo que le otorga una textura suave y cremosa, convirtiéndolo en el acompañamiento ideal para comidas como carne y pollo.

La consistencia es un aspecto importante y, para lograrla, es fundamental mezclar correctamente los ingredientes.

INGREDIENTES:

1 kilo de papas amarillas o de cáscara gruesa.

Aceite de oliva.

57 gramos de mantequilla.

1 cubito de sazonador de pollo.

4 cucharadas soperas de crema ácida.

Medio litro de leche entera o deslactosada.

PREPARACIÓN:

1. Pela cada una de las papas.

2. Hierve las papas hasta que estén suaves.

3. Corta en cubos y tritura las papas con un machacador o pisapapas manual, de preferencia mientras aún están calientes. Reservar.

4. En una cacerola antiadherente, a fuego bajo, añade aproximadamente 5 gotas de aceite de oliva (evitar que se queme).

5. En la misma cacerola, agrega la mantequilla y deja que se derrita junto con el aceite de oliva.

6. Añade sal al gusto, pimienta molida, la crema ácida y el cubito de sazonador de pollo. Mezclar bien.

7. Agrega poco a poco las papas trituradas, integrándolas de manera uniforme. Después, vierte la leche gradualmente mientras continúas mezclando, hasta obtener una textura suave y cremosa.

8. Es importante considerar la cantidad de leche según tu preferencia, para evitar que el puré quede seco o demasiado líquido.

9. Deja sazonar unos minutos y retirar del fuego.

Listo: obtendrás un puré de papa cremoso y delicioso, ideal para acompañar cualquier platillo de tu agrado.

Como tip final, puedes añadir un poco de perejil o cebollín picado para aportar frescura al puré. También, un toque ligero de nuez moscada ayudará a realzar el sabor de forma sutil sin ser invasivo.

¿Con qué platillos se puede acompañar el puré de papa?

El puré de papa, al ser un acompañamiento versátil, se puede combinar bien con distintos platillos gracias a su sabor suave y textura cremosa. Algunas opciones son:

Carnes rojas: como bistec, carne asada o filete.

Pollo: a la plancha, al horno o en salsa.

Cerdo: como chuletas, lomo o costillas.

Pescados: sobre todo a la plancha o al horno.

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