Carlota de café con galletas: receta fácil sin horno
Prepara una carlota de café con galletas, queso crema y leche condensada. Una receta fácil, cremosa y sin horno para compartir en casa.
Si buscas un postre fácil de preparar, la carlota de café con galletas puede convertirse en una de tus recetas favoritas. Su textura cremosa y su delicioso sabor la hacen ideal para compartir en casa o sorprender a alguien que disfruta de esta popular bebida.
Lo mejor es que no necesitas horno ni ingredientes complicados. Con queso crema, leche condensada, crema para batir y café soluble puedes preparar un postre irresistible, perfecto para disfrutar después de la comida o acompañar una tarde de antojo.
¿Qué ingredientes se necesitan para hacer una Carlota de Café con galletas?
Para preparar esta receta sencilla, reúne los siguientes ingredientes:
Ingredientes
- 1 paquete de galletas María.
- 190 g de queso crema a temperatura ambiente.
- 1 lata de leche condensada.
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla.
- ½ cucharadita de canela molida.
- 2 a 3 cucharadas de café soluble o instantáneo.
- ½ taza de agua caliente para disolver el café.
- 2 tazas de crema para batir, bien fría.
- Cacao en polvo o chocolate rallado para decorar.
Preparación paso a paso
- Prepara el café. Disuelve el café soluble en la media taza de agua caliente y deja enfriar por completo.
- Mezcla el queso crema. En un recipiente, bate el queso crema con la leche condensada, la vainilla y la canela hasta obtener una mezcla suave y sin grumos.
- Incorpora el café. Agrega el café frío poco a poco y mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
- Bate la crema. En otro recipiente, bate la crema para batir bien fría hasta que tenga una consistencia firme. Después, incorpórala poco a poco a la mezcla de café con movimientos envolventes para conservar su textura aireada.
- Forma las capas. En un refractario, coloca una capa de la mezcla cremosa y después una de galletas María. Repite el procedimiento hasta terminar con una capa de crema.
- Refrigera el postre. Lleva la carlota al refrigerador durante al menos cuatro horas, o hasta que esté firme. Para obtener una mejor consistencia, puedes dejarla reposar toda la noche.
- Decora y sirve. Antes de servir, espolvorea cacao en polvo o agrega chocolate rallado. También puedes utilizar un poco de canela molida para darle un toque aromático.
¡Y listo! Ya tienes una carlota de café cremosa y deliciosa, ideal para compartir con familiares y amigos sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
¿Qué beneficios tiene consumir café?
Además de ser el ingrediente principal de esta receta, el café contiene cafeína y compuestos antioxidantes. Su consumo moderado se ha relacionado, en diversos estudios observacionales, con una menor probabilidad de presentar ciertas enfermedades; sin embargo, esto no significa que las prevenga o que sus efectos sean iguales para todas las personas.
Entre las asociaciones que se han estudiado se encuentran de acuerdo con Mayo Clinic:
- Diabetes tipo 2
- Enfermedad de Parkinson
- Enfermedad de Alzheimer
- Salud del hígado
Es importante recordar que beber café en exceso puede provocar efectos como insomnio, nerviosismo, ansiedad o palpitaciones en personas sensibles a la cafeína. Además, los beneficios potenciales del café no significan que los postres preparados con él tengan los mismos efectos, especialmente cuando contienen cantidades importantes de azúcar y grasa.
Si buscas una receta sencilla para consentir a tus seres queridos, esta carlota de café con galletas es una excelente alternativa. Su preparación no requiere horno y permite disfrutar del inconfundible sabor del café en un postre frío, cremoso y perfecto para compartir.