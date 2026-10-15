Carlota de café con galletas: receta fácil sin horno

Si buscas un postre fácil de preparar, la carlota de café con galletas puede convertirse en una de tus recetas favoritas. Su textura cremosa y su delicioso sabor la hacen ideal para compartir en casa o sorprender a alguien que disfruta de esta popular bebida.

Lo mejor es que no necesitas horno ni ingredientes complicados. Con queso crema, leche condensada, crema para batir y café soluble puedes preparar un postre irresistible, perfecto para disfrutar después de la comida o acompañar una tarde de antojo.

¿Qué ingredientes se necesitan para hacer una Carlota de Café con galletas?

Para preparar esta receta sencilla, reúne los siguientes ingredientes:

Ingredientes

1 paquete de galletas María.

1 paquete de galletas María. 190 g de queso crema a temperatura ambiente.

1 lata de leche condensada.

2 cucharaditas de extracto de vainilla.

½ cucharadita de canela molida.

2 a 3 cucharadas de café soluble o instantáneo.

½ taza de agua caliente para disolver el café.

2 tazas de crema para batir, bien fría.

Cacao en polvo o chocolate rallado para decorar.

Preparación paso a paso

Prepara el café . Disuelve el café soluble en la media taza de agua caliente y deja enfriar por completo.

. Disuelve el café soluble en la media taza de agua caliente y deja enfriar por completo. Mezcla el queso crema . En un recipiente, bate el queso crema con la leche condensada, la vainilla y la canela hasta obtener una mezcla suave y sin grumos.

. En un recipiente, bate el queso crema con la leche condensada, la vainilla y la canela hasta obtener una mezcla suave y sin grumos. Incorpora el café . Agrega el café frío poco a poco y mezcla hasta integrar todos los ingredientes.

. Agrega el café frío poco a poco y mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Bate la crema . En otro recipiente, bate la crema para batir bien fría hasta que tenga una consistencia firme. Después, incorpórala poco a poco a la mezcla de café con movimientos envolventes para conservar su textura aireada.

. En otro recipiente, bate la crema para batir bien fría hasta que tenga una consistencia firme. Después, incorpórala poco a poco a la mezcla de café con movimientos envolventes para conservar su textura aireada. Forma las capas . En un refractario, coloca una capa de la mezcla cremosa y después una de galletas María. Repite el procedimiento hasta terminar con una capa de crema.

. En un refractario, coloca una capa de la mezcla cremosa y después una de galletas María. Repite el procedimiento hasta terminar con una capa de crema. Refrigera el postre . Lleva la carlota al refrigerador durante al menos cuatro horas, o hasta que esté firme. Para obtener una mejor consistencia, puedes dejarla reposar toda la noche.

. Lleva la carlota al refrigerador durante al menos cuatro horas, o hasta que esté firme. Para obtener una mejor consistencia, puedes dejarla reposar toda la noche. Decora y sirve. Antes de servir, espolvorea cacao en polvo o agrega chocolate rallado. También puedes utilizar un poco de canela molida para darle un toque aromático.

Carlota de café con galletas. Foto: Canva

¡Y listo! Ya tienes una carlota de café cremosa y deliciosa, ideal para compartir con familiares y amigos sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

¿Qué beneficios tiene consumir café?

Además de ser el ingrediente principal de esta receta, el café contiene cafeína y compuestos antioxidantes. Su consumo moderado se ha relacionado, en diversos estudios observacionales, con una menor probabilidad de presentar ciertas enfermedades; sin embargo, esto no significa que las prevenga o que sus efectos sean iguales para todas las personas.

Entre las asociaciones que se han estudiado se encuentran de acuerdo con Mayo Clinic:

Diabetes tipo 2 Enfermedad de Parkinson Enfermedad de Alzheimer Salud del hígado

Es importante recordar que beber café en exceso puede provocar efectos como insomnio, nerviosismo, ansiedad o palpitaciones en personas sensibles a la cafeína. Además, los beneficios potenciales del café no significan que los postres preparados con él tengan los mismos efectos, especialmente cuando contienen cantidades importantes de azúcar y grasa.

Carlota de café con galletas. Foto: Canva

Si buscas una receta sencilla para consentir a tus seres queridos, esta carlota de café con galletas es una excelente alternativa. Su preparación no requiere horno y permite disfrutar del inconfundible sabor del café en un postre frío, cremoso y perfecto para compartir.