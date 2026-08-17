¿Quién es el papá de Arantza Ruiz, la tercera eliminada de La Casa de los Famosos?

Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. La actriz dejó el reality después de tres semanas de convivencia y perdió ante Flor Vigna en el carrusel final de la gala de eliminación.

Su salida también volvió a despertar el interés por su historia familiar, pues pertenece a una familia con una amplia trayectoria dentro del espectáculo mexicano.

La historia de Arantza, sin embargo, no comienza únicamente con su padre. La actriz representa la tercera generación de una familia relacionada con la actuación, pues es nieta del reconocido actor José Carlos Ruiz.

Quién es el Papá de Arantza Ruiz IG: @arantzaruiz_

¿Quién es Alejandro Ruiz, el papá de Arantza Ruiz?

Alejandro Ruiz es el papá de Arantza Ruiz y uno de los actores que construyeron una extensa carrera dentro de la televisión mexicana. El actor nació el 9 de junio de 1967 en la Ciudad de México y, antes de dedicarse profesionalmente a la actuación, estudió Contaduría en la UNAM. Sin embargo, abandonó la carrera cuando cursaba el octavo semestre para seguir su vocación artística.

Su debut en televisión ocurrió en 1981 con El derecho de nacer, producción en la que compartió créditos con Verónica Castro. A partir de ese momento comenzó una trayectoria que lo llevó a participar en más de 40 telenovelas.

Entre las producciones que forman parte de su trayectoria se encuentran La usurpadora, Soy tu dueña, Mañana es para siempre y Amarte es mi pecado. Sin embargo, uno de sus personajes más reconocidos fue Adrián Lucero en Esmeralda, telenovela protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga.

El vínculo entre Alejandro y Arantza también llegó a la pantalla. Ambos compartieron créditos en Amarte es mi pecado, cuando la actriz todavía era una niña. Esa producción representó uno de los primeros trabajos de Arantza y la oportunidad de actuar junto a su padre.

Quién es el Papá de Arantza Ruiz

Alejandro Ruiz: la trayectoria del actor que fue exclusivo de Televisa

Uno de los datos que distinguen la carrera de Alejandro Ruiz es su relación con Televisa. El actor permaneció 35 años como integrante exclusivo de la empresa, periodo en el que participó en decenas de telenovelas.

En Esmeralda, Alejandro Ruiz interpretó a Adrián Lucero, personaje que se convirtió en uno de los trabajos más recordados de su carrera. La producción de 1997 estuvo protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga y se convirtió en uno de los melodramas más populares de aquella época.

Después de varias décadas frente a las cámaras, su presencia en televisión se volvió menos frecuente. Una de sus últimas apariciones dentro de la televisión abierta ocurrió con Mi adorable maldición, producción de 2017.

Su carrera, no obstante, volvió a llamar la atención del público en 2026 debido a la participación de su hija en La Casa de los Famosos México.

IG: @alejandro_ruiz_actor IG: @alejandro_ruiz_actor

¿Cómo influyó el papá de Arantza Ruiz en su carrera como actriz?

La actuación estuvo presente en la vida de Arantza desde su infancia. Su padre no solo desarrolló una carrera reconocida en televisión, sino que también le permitió conocer desde pequeña el ambiente de los foros y las producciones.

La relación entre ambos también quedó registrada en Amarte es mi pecado. Arantza tuvo una participación en la producción y compartió escenas con Alejandro Ruiz, una experiencia que marcó uno de sus primeros acercamientos al mundo profesional de la actuación.

Pero Arantza no ha construido su carrera únicamente a partir del apellido Ruiz. Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, ya había trabajado en televisión y teatro y participado en producciones como La Rosa de Guadalupe, además de otros proyectos de ficción.

Su llegada al reality representó, por ello, un cambio importante en su trayectoria. En lugar de interpretar a un personaje frente a las cámaras, Arantza tuvo que mostrarse ante el público desde una faceta mucho más personal.

Sus padres incluso le recomendaron pensar detenidamente antes de aceptar la invitación al programa, debido a la exposición y a las críticas que podía enfrentar. A pesar de ello, decidió entrar a la competencia.

Quién es el Papá de Arantza Ruiz IG: @alejandro_ruiz_actor

Arantza Ruiz pertenece a una familia de actores: ¿quién es su abuelo?

El vínculo de Arantza Ruiz con el espectáculo mexicano se extiende una generación más. Su abuelo paterno es José Carlos Ruiz, reconocido actor mexicano cuya trayectoria abarcó cine, televisión y teatro.

bosé Carlos Ruiz fue una de las figuras destacadas del cine mexicano y recibió seis premios Ariel y tres Diosas de Plata. También destacó en producciones televisivas y asumió personajes históricos, entre ellos Benito Juárez.

El actor comenzó su trayectoria en el teatro y posteriormente llegó al cine. Entre sus trabajos se encuentran películas como Actas de Marusia y El Apando, títulos que forman parte de su extensa filmografía.

Alejandro Ruiz siguió los pasos de su padre y, posteriormente, Arantza desarrolló su propia carrera frente a las cámaras. De esta manera, la actriz pertenece a una tercera generación vinculada con la industria del entretenimiento.

Además, la familia cuenta con otro vínculo importante con el cine. La madre de Arantza, Socorro Méndez, se ha desarrollado como productora y también cuenta con experiencia dentro de la industria audiovisual. Infobae señala que ambos padres acumulan décadas de trabajo en el entretenimiento mexicano.

Por esta razón, la historia de Arantza Ruiz va más allá de su participación en La Casa de los Famosos México. Su trayectoria está relacionada con una familia que ha formado parte de distintas etapas de la televisión y el cine nacional.

Quién es el Papá de Arantza Ruiz IG: @alejandro_ruiz_actor

Mientras su hija permaneció aislada del exterior, el actor manifestó públicamente su respaldo y orgullo por ella.

La salida de la actriz ocurrió el domingo 16 de agosto, cuando se enfrentó a Flor Vigna en el carrusel final de la tercera gala de eliminación. Tras abandonar la casa, Arantza se despidió entre lágrimas y habló sobre la experiencia que vivió durante las tres semanas de competencia.

Aunque Alejandro Ruiz había manifestado su apoyo a su hija durante el reality, la atención después de su eliminación también se concentró en el impacto que tuvo su participación.

Así, la eliminación de Arantza Ruiz no solo puso fin a su participación en La Casa de los Famosos México 2026. También volvió a colocar bajo los reflectores a Alejandro Ruiz, un actor con más de cuatro décadas de trayectoria, y a una familia que suma tres generaciones vinculadas con el espectáculo mexicano.