El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolverá este miércoles 25 de noviembre el procedimiento de responsabilidades administrativas contra Edmundo Jacobo Molina (exsecretario ejecutivo del INE), Miguel Ángel Solís (exdirector de Organización Electoral) y Roberto Heycher Cardiel (exdirector de Capacitación Electoral), por el convenio con Talleres Gráficos de México para producir materiales electorales de los comicios de 2018, en el que se entregó un anticipo de alrededor de 500 millones de pesos.

El expediente, iniciado en 2019, podría derivar en inhabilitaciones y sanciones económicas contra los tres exfuncionarios, quienes formaron parte de la administración de Lorenzo Córdova en el INE.

La resolución se perfila luego de que el Tribunal acelerara las últimas etapas del procedimiento: el 3 de noviembre recibió el informe del Órgano Interno de Control (OIC) del INE; un día después cerró la instrucción y emplazó a las partes para el dictado de sentencia el próximo miércoles, cuando por siete años se mantuvo sin avances.

En 2019, el propio órgano de control dio por solventada una observación relacionada con el convenio, al reconocer que su operación se encontraba dentro del marco legal, ya que los anticipos en el año fiscal anterior a la elección han sido una constante en el IFE e INE, para tener a tiempo todo el material necesario con el objetivo de que los capacitadores electorales realicen sus labores desde los primeros días de febrero del año de la elección.