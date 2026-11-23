Del 5 al 11 de noviembre, el Gobierno del Estado de México evitó que familias mexiquenses entregaran 5 millones 414 mil 593 pesos a causa de extorsiones, monto que representa el 86.07 por ciento del dinero exigido por los delincuentes durante ese periodo, de acuerdo con los resultados presentados en la Mesa de Paz.

Los casos reportados estuvieron relacionados principalmente con extorsiones y fraudes telefónicos, llamadas maliciosas y amenazas, modalidades mediante las cuales los delincuentes buscan obtener dinero de sus víctimas a través de engaños, intimidaciones y presiones.

De acuerdo con las cifras de las autoridades estatales, el monto total exigido durante esa semana fue de aproximadamente 6.3 millones de pesos, de los cuales 5.4 millones no llegaron a manos de los extorsionadores.

Ante cualquier intento de extorsión, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez recordó a la población que puede realizar denuncias anónimas a través del número 089, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Por esta vía se reciben reportes de llamadas sospechosas, amenazas y exigencias de dinero, información que permite identificar posibles delitos y prevenir que más personas sean víctimas.

Estos resultados se suman a las acciones contra la extorsión realizadas a principios de noviembre en el Estado de México y la Ciudad de México, donde 32 personas fueron detenidas durante 38 operativos. Entre ellas se encuentran dos policías municipales y presuntos integrantes de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y la extorsión.

Del total de intervenciones, 21 estuvieron dirigidas contra una estructura delictiva y derivaron en la detención de 16 personas, incluidos dos elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

Asimismo, entre los casos registrados durante ese periodo destaca la detención de cuatro presuntos integrantes de “Los Manzanos” en Ecatepec, entre ellos Miguel Juárez Pérez, alias “Miky Juárez”, señalado como supuesto líder de esta organización.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría relacionado con actividades de extorsión y narcotráfico, bajo la fachada de un sindicato o grupo de choque.