La nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales establece obligaciones específicas para evitar la explotación, prevenir lesiones y garantizar el cuidado de los ejemplares laborales incluso al concluir su etapa de servicio, informó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Esta legislación regula las condiciones de animales empleados en actividades de carga, transporte, vigilancia, asistencia, detección de sustancias peligrosas, búsqueda y rescate, así como en unidades de producción alimentaria intensiva, extensiva y mixta.

Entre los datos duros del marco normativo destaca el artículo 74, el cual obliga a los responsables a evitar jornadas que provoquen dolor o enfermedades, garantizando descanso, alimentación, hidratación y la suspensión inmediata de actividades con atención veterinaria si el ejemplar resulta lesionado.

Asimismo, el artículo 76 prohíbe utilizar animales enfermos o desnutridos, emplear équidos menores de tres años para carga y monta, usar arneses que causen heridas o aplicar castigos en el adiestramiento.

Por su parte, el artículo 77 prohíbe abandonar, vender o sacrificar a los ejemplares al terminar su vida útil; en su lugar, deberán recibir una valoración veterinaria para priorizar su reubicación con sus manejadores o su integración a programas de adopción.

Respecto a los animales de consumo, los artículos 53 y 54 sujetan su manejo a criterios nacionales de bienestar y disposiciones sanitarias vigentes.

El instituto político resaltó que estas disposiciones dan continuidad a la reforma constitucional de 2024 y reflejan las propuestas de sus legisladores durante el proceso parlamentario.

Al celebrar la aprobación de estas reglas, la fuerza política puntualizó que los animales utilizados en actividades laborales y productivas "también deben contar con condiciones que garanticen su bienestar", consolidando así un esquema integral de protección que salvaguarda su integridad durante y después de su desempeño.