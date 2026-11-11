"No me escondo": Edmundo Jacobo responde a acusaciones y exige auditoría

Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE durante las presidencias de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, aseguró que no se esconde ante los señalamientos sobre su gestión y sostuvo que las administraciones en las que participó fueron auditadas de manera permanente.

Al acudir con integrantes de Somos a presentar una queja ante el Instituto, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control revisaron las cuentas y los procedimientos, además de que contrataron despachos externos para auditar sus estados financieros y recurrieron a testigos sociales para transparentar las contrataciones.

Si quieren volver a auditar, que lo vuelvan a hacer, no me voy a esconder como Guadalupe Taddei y aquí estoy y aquí voy a seguir”, sostuvo.

Jacobo defendió su incorporación a Somos y dijo que, después de cumplir los tiempos legales, decidió participar como ciudadano en un movimiento para defender la democracia.

Por otra parte, el dirigente de la organización, Emilio Álvarez Icaza, cuestionó el comportamiento del consejero electoral Jorge Montaño, luego de su asistencia a eventos de Morena, y advirtió que, si continúan esas señales de cercanía partidista, impulsarán una renovación escalonada del Consejo General del INE.

Afirmó que el Instituto necesita un árbitro imparcial, activo y que genere confianza, no consejeros que actúen como voceros de un partido.

La organización acudió al INE para presentar una queja contra la presidenta Claudia Sheinbaum, 12 gobernadores y una secretaria de Estado, a quienes acusa de intervenir en asuntos electorales desde sus cargos públicos y utilizar espacios institucionales para incidir en la contienda.

Somos solicitó medidas cautelares para que las personas servidoras públicas señaladas se abstengan de participar en el proceso electoral.