Sheinbaum expone gastos recortados a ministros de la Corte

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer una lista de 59 de beneficios, servicios no oficiales y prestaciones que recibían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que fueron cancelados por la administración actual de ese órgano colegiado.

De acuerdo con lo dado a conocer por la mandataria, entre estos gastos estaban servicios domésticos, entradas a espectáculos, apoyos a familiares, acceso privilegiado a atención médica y medicinas, a becas y preferencia para realizar trámites oficiales.

El recuento de beneficios que tenían los ministros de la Corte se hizo tras la polémica por la adquisición de camionetas blindadas por parte de los actuales ministros y quienes finalmente acordaron no hacer uso de ellas, según declaró ayer el ministro presidente, Hugo Aguilar.

Le pedí a Rosa Icela (Rodríguez, secretaria de Gobernación) si podía enviar la diferencia entre el antes y el después, la Corte del pasado, los ministros de la Corte del pasado”, comentó Sheinbaum.

De acuerdo con lo que explicó la presidenta en su conferencia, entre los gastos que desaparecieron están el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo por antigüedad, medicinas complementarias y alimentos. Además, se cancelaron los beneficios por medicamentos para ministros en activo y retirados, apoyo en alimento, becas, y material bibliohemerográfico.

Entre los 59 apoyos que fueron cancelados se encontraban:

Apartado de lugares en estadios de futbol y béisbol-

Reparación de electrodomésticos.

Asignación de vehículos para festejos en eventos particulares.

Compra de camisetas y bordado de ropa.

Reservaciones en restaurantes.

Conseguir boletos en preventa.

Lugares preferenciales en eventos.

Traslado de familiares a consultas médicas.

Camas de hospital.

Poda y servicios públicos.

Mantenimiento de elevadores en domicilio particular.

Pago de cuentas en tiendas departamentales.

Conseguir autógrafos de objetos personales de artistas o celebridades.

De acuerdo con la relación enviada por la Corte y que fue dada a conocer en Palacio Nacional, aún hay 90 trámites no oficiales que siguen en análisis para mantenerlos o retirarlos.

