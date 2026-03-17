La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 17 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 17 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 17 de marzo de 2026

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7:30 Horas | Sheinbaum enviará Plan B electoral al Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Plan B de su reforma electoral lo enviará hoy a la Cámara de Diputados para su discusión y el cual tiene como principal objetivo eliminar beneficios en congresos locales, a fin de que los recursos que se obtengan de esos ahorros se inviertan en obra pública.

"Va a la Cámara de Senadores la propuesta, tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal. También incluye modificaciones a la ley general de instituciones y procedimientos electorales", dijo la mandataria al inicio de su conferencia.

vjcm