PVEM “ve positivos” algunos puntos del Plan B de la Reforma Electoral

Integrantes de la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) calificaron como “positivos” algunos puntos del Plan B de la Reforma Electoral, aunque puntualizaron que evaluarán en conjunto toda la propuesta para fijar una postura como instituto político.

El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, dijo que, en principio, ven positiva la propuesta de ahorrar recursos para congresos locales y reducir el número regidores en los ayuntamientos, fin de utilizar ese dinero en obra pública para los estados.

En lo de los congresos locales, de que de los ahorros que se generen, se inviertan en obra pública y en gasto social, y se queden para los ayuntamientos y se queden esos ahorros para el estado.

Y que hay diputados en congresos locales que cuestan al año cerca de 29 millones de pesos, y hay otros estados que un diputado local cuesta tres, cuatro o cinco millones de pesos al año", comentó.

Velasco Coello indicó que los acuerdos y desacuerdos en relación con la reforma electoral no son razón suficiente para que esté en riesgo alianza electoral del PVEM con Morena y con el Partido del Trabajo (PT).

Nosotros hemos acompañado a la presidenta de México desde que fue candidata a la presidencia de la República. Fuimos importantes para que se pudiera lograr la mayoría calificada. El Partido Verde aportó más de cinco millones de votos en el proceso electoral de 2024.

Creemos en la presidenta de México, estamos convencidos de que está siendo un buen gobierno, que apenas estamos iniciando el segundo año, que faltan muchas cosas por hacer juntos y y ir hacia adelante, y nosotros vamos a mantener la alianza con la presidenta de México", destacó.

Por su parte, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, dijo que existen ya distintas propuestas para ahorrar en los recursos que se destinan a los partidos y a las elecciones.

La propuesta (electoral) del Verde (presentada con anterioridad) ahorraba 3 mil millones, y la propuesta del gobierno ahorraba mil ochocientos, ahorraba mucho más la nuestra en cuanto a recursos económicos.

Y tiene razón la presidenta, son temas hay que consultar, pero la consulta puede ser muy amplia. Puede ser un tema inclusive de poder consultar si la gente estaría de acuerdo, por ejemplo, en que todos los partidos recibiéramos lo mismo”, comentó.

El coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente, dijo que su partido emitirá una postura sobre el Plan B de la reforma electoral cuando la haya analizado a detalle

Hay que revisar con cuidado la redacción, pero es algo que pudiéramos analizar y transitar", expuso.

RLO