Monreal va por iniciar proceso de elección de nuevos consejeros del INE

La Cámara de Diputados iniciará en el transcurso de esta semana el proceso de selección de los nuevos tres consejeros del Instituto Nacional Electoral, informó el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Esta semana voy a plantearle a la Junta de Coordinación Política que iniciemos el proceso de elección de tres nuevos consejeros electorales que cumplen, en abril, tres de ellos (su periodo en el Consejo).

Añadió que la urgencia por empezar es que el proceso es largo, por lo que deben iniciar lo más pronto posible para evitar contratiempos.

“Tenemos que empezar ya el proceso que es largo, nombrar un comité técnico, abrir la convocatoria, revisar perfiles, tener mayoría calificada”, expuso Monreal al arribar a Palacio Nacional.

Los consejeros del INE son designados por la Cámara de Diputados y su periodo en el cargo dura nueve años, por lo que los nuevos consejeros estarían ejerciendo su cargo hasta 2035.

Los consejeros que concluyen con su periodo son Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala.

Van por renovación ante caída de reforma electoral

La emisión de la convocatoria para la renovación de las consejerías se retrasó debido a que la reforma electoral planteaba cambios en la composición del pleno del INE, por lo que se debió esperar a conocerse el futuro de la iniciativa.

Sin embargo, el proyecto de reforma fue desechado por la Cámara de Diputados la semana pasada, luego de que no se alcanzara la mayoría calificada para que fuera aprobada, por lo que se confirmó que no habría cambios en la conformación de las consejerías.

RLO