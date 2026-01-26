Camionetas blindadas se quedan en el PJF y si es necesario viajaré en Metro: presidente de la Corte

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se dijo dispuesto a viajar en Metro, con el objetivo de cumplir con los lineamientos de austeridad planteados por su gestión tras la polémica generada por la adquisición de camionetas blindadas.

Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad; y yo, en lo personal, puedo andar hasta en Metro, no tengo problema.

Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas, pero no somos de otro corte, no somos de otro talante que necesitemos a fuerza viajar en equis o ye condiciones, estamos dispuestos a andar como cualquiera de ustedes”, afirmó el ministro presidente de la SCJN.

Presidente de la Corte, Hugo Aguilar, aclara polémica sobre compra de camionetas. Cuartoscuro

Este lunes, el máximo tribunal convocó a una conferencia para explicar el destino de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, cuya compra se confirmó la semana pasada, para ser destinadas a las y los ministros integrantes del Pleno, lo que generó una andanada de críticas en medios y redes sociales.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, indicó que, ante esta situación, se decidió que no se hará uso de los vehículos, por parte de las y los ministros integrantes del Pleno.

En diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos; afortunadamente no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras, y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas.

Entendemos el cuestionamiento que se está haciendo, yo sí quisiera dejar claro que seguridad no implica lujo, seguridad no implica asumir que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario", explicó el ministro Aguilar Ortiz.

Explicó que se tomó la decisión de destinar las unidades blindadas a magistrados y jueces, principalmente de materia penal, que están en riesgo por cuestiones de su labor.

Ahora, el destino de los vehículos; hemos estado evaluando con el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ) la solución más viable.

La institución, todo el Poder Judicial, requiere de estos vehículos para el conjunto de jueces que están en una situación de mayor riesgo, y la decisión muy seguramente va a ser esa, reconducir estos vehículos, ponerlos a disposición de estos juzgadores, esa va a ser la solución más viable, porque la institución lo requiere", dijo el presidente de la Corte.

Aguilar Ortiz aclaró que el costo de cada vehículo fue de aproximadamente 2.4 millones de pesos, y no de los más de 3 millones de pesos que se difundió; además desmintió que se hayan emplacado en el estado de Morelos.

En la conferencia de prensa estuvo el presidente del OAJ, magistrado Néstor Vargas, las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra; así como los ministros Givanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzos y Arístides Rodrigo Guerrero García.

Este último comentó que cuatro ministros de la anterior integración de la Corte "se llevaron" cuatro camionetas y obras, como parte de su haber de retiro, lo que se interpretó como un desfalco al organismo.

Hay que decirlo cómo ocurrió, las y los ministros de la SCJN de la integración no solamente se llevaron obras de arte, sino que, además, se llevaron las cuatro camionetas que había adquirido la SCJN.

En un proceso en el cual se adquirieron, a través de las y los ministros que se retiraron, es que se llevaron las camionetas que previamente formaban parte, precisamente, de esta SCJN", acusó el ministro Guerrero García.

El presidente de la SCJN, Aguilar Ortiz, tuvo que salir al paso para aclarar que no se trató de un robo, y que el proceso de adjudicación de los vehículos está regulado como compra por parte de los ministros en retiro.

En el acuerdo está que la compra, se hace un avalúo interno y las compras; el costo es bajo pero hay un acuerdo plenario, no de este pleno, del pleno anterior que podían adquirir su vehículo, se llevaron cuatro vehículos, obviamente, los que estaban en mejores condiciones.

No, no, no, compradas; no se lo robaron, eso sí hay que puntualizarlo, ofrezco una disculpa si se entendió así; no se los robaron, no se los llevaron está normado”, precisó el ministro Aguilar Ortiz.

En la conferencia, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, presentó cifras sobre el supuesto ahorro que implica la compra, y ya no renta, del parque vehicular para el PJF, de aproximadamente mil millones de pesos.

