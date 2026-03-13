Ariadna Montiel entrega en Colima tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, entregó en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar en Tecomán, Colima.

La encargada de la política social del país, destacó en sus redes sociales que este apoyo de tres mil 100 pesos bimestrales, es el compromiso cumplido de que el trabajo de las mujeres cuenta, que su historia importa y que su bienestar es fundamental para construir la prosperidad compartida.

“En la capital mundial del limón, Tecomán, Colima, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconocimos el trabajo de las mujeres que han sostenido a sus familias, sus comunidades y el campo de esta tierra generosa.

La Pensión Mujeres Bienestar es el compromiso cumplido de que su trabajo cuenta, que su historia importa y que su Bienestar es fundamental para construir la prosperidad compartida que tanto anhelamos”, manifestó.

La pensión Mujeres Bienestar fue creada por la Presidenta de la República para beneficiarias de 60 a 64 años de edad, como un reconocimiento al trabajo desarrollado durante toda su vida.

RLO