La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 16 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 16 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 16 de marzo de 2026

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8:04 Horas | Reabren registro para la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

Los estudiantes en Michoacán que no hayan hecho su registro para la beca Gertrudis Bocanegra, a través de la cual reciben un apoyo económico para transporte, tendrán una nueva oportunidad de hacer su solicitud, ya que se reabrirá el proceso.

A partir del próximo 23 de marzo abrirá el registro y cerrará el próximo 27 de marzo, anunció Julio León, coordinador nacional de becas de la SEP. Hasta el momento suman 41 mil 887 tarjetas entregadas de la meta de 44 mil 76 que se fijaron.

7:56 Horas | Abren registro para pensión para personas con discapacidad

La Secretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, anunció la apertura de un nuevo registro para la pensión para personas con discapacidad, cuyo proceso arrancará el 23 de marzo y finalizará el 29 de este mismo mes.

La funcionaria federal anunció que a partir de mañana se podrán consultar en dónde de ubicarán los módulos, en los cuales deberán presentar: Identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de discapacidad y teléfono de contacto.

vjcm