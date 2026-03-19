Senado invita a consejerías del INE para dialogar sobre plan B de reforma electoral

El Senado de la República invitó a las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) para acudir el próximo lunes con los presidentes de las comisiones que revisarán la iniciativa conocida como plan B de reforma electoral, que entregó la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de conocer los puntos de vista de las consejerías.

En principio, la invitación había sido entregada para realizar un encuentro este viernes, día que significaba problemas a varias consejerías para asistir, puesto que algunas tenían agendado compromisos de trabajo en la ciudad o fuera de ella. Posteriormente se cambió la cita para el lunes, sin horario aún confirmado.

Entre los temas más urgentes que las consejerías podrían poner en la mesa, es el cambio de fecha de la elección Judicial, que no fue contemplado en ninguno de las dos propuestas que hizo la presidenta Sheinbaum para la reforma.

En diversas entrevistas desde hace semanas, consejerías han puntualizado la importancia de darle su espacio a la elección judicial ya que las casillas de esa elección no pueden convivir con las casillas para la votación para elegir legisladores, gubernaturas, congresos locales y municipales.

En adición se ha comentado que se contrapone la libertad que le da la reforma a los funcionarios de todos los niveles para promover la revocación de mandato, con la prohibición para las elecciones legislativas, de la propaganda gubernamental por parte de esos mismos funcionarios.

Lo anterior porque, por ejemplo, si se realice una revocación de mandato el mismo día de la jornada electoral, la presidenta Sheinbaum podría promover que la gente acuda a esa consulta para refrendar su mandato al promocionar sus logros de gobierno.

Esto se contrapone con la prohibición de promover logros para las elecciones legislativas federales y las elecciones locales.

Plan B, tras rechazo a reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan B de la reforma electoral luego de que la iniciativa original fuera desechada por la Cámara de Diputados, luego de que no alcanzara la mayoría calificada para ser aprobada.

Entre otras cosas, la propuesta incluye reducción de regidores en ayuntamientos hasta un máximo de 15, así como la disminución de recursos a los congresos locales hasta un máximo del 0.70 por ciento del presupuesto estatal.

Aunado a lo anterior, la mandataria también detalló que en la minuta se plantea la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda revisar los gastos electorales con rapidez.

RLO