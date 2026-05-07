Monreal cierra filas con Sheinbaum ante “embestida mediática” y rechaza cualquier intervención de EU

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la mayoría legislativa respalda plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a lo que calificó como una “embestida mediática” y una “brutal acometida” contra su gobierno y sus decisiones.

En entrevista concedida en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal explicó que la reunión solicitada con la mandataria federal tiene como propósito expresarle apoyo político y cerrar filas en torno a la defensa de la soberanía nacional. “Ha actuado con prudencia, con carácter y con firmeza la presidenta Claudia Sheinbaum”, sostuvo el legislador morenista.

El diputado adelantó que, durante el periodo de receso legislativo, integrantes de Morena recorrerán distritos, barrios y comunidades para explicar a la población “qué está pasando en México en distintas materias”. Asimismo, consideró que la unidad nacional es indispensable para fortalecer al país ante el contexto internacional y recordó una frase atribuida a Abraham Lincoln sobre los riesgos de la división interna en tiempos de crisis.

Sobre los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros actores de Morena, Monreal indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República continuar las investigaciones y deslindar responsabilidades “a todos, sin excepción”, con base en las pruebas que existan.

En relación con las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención en territorio mexicano, el coordinador de Morena rechazó cualquier escenario de injerencia extranjera. “No es posible, es inadmisible. Cualquier intervención del exterior es inadmisible”, afirmó. Además, evocó episodios históricos como la pérdida de Texas, la invasión estadounidense de 1847 y la intervención francesa para subrayar que México “no va a permitir ningún tipo de injerencia”.

Monreal consideró que los posicionamientos de Trump forman parte de “discursos electoreros” de cara a las elecciones estadounidenses de noviembre. Al ser cuestionado sobre advertencias de autoridades de Estados Unidos respecto a posibles investigaciones contra funcionarios mexicanos, respondió que no existe temor en la clase política nacional. “Que hagan lo que crean conveniente”, expresó.

Finalmente, el legislador señaló que aún hay tiempo para sacar adelante los temas pendientes en un eventual periodo extraordinario en el Congreso. Indicó que, si hay acuerdos, bastarían “dos o tres días” para desahogar los asuntos legislativos pendientes.