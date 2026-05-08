Sheinbaum niega injerencia política de consulados en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los consulados mexicanos en Estados Unidos hagan política en contra del Gobierno del Presidente Donald Trump.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República descartó la información del medio estadounidense CBS News, quien afirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados de México establecidos en dicho territorio.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falso. Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos”, respondió.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que los consulados realizan las mismas funciones diplomáticas y de asistencia que cualquier representación extranjera en el mundo. Puntualizó que las sedes diplomáticas ayudan a los connacionales con asesorías jurídicas, trámites oficiales y ahora en la atención de casos de redadas o detenciones migratorias.

“Nosotros no tenemos por qué influir en la política de los Estados Unidos desde México ¿Qué hacemos? Pues defendemos a los mexicanos que viven allá, porque es nuestra responsabilidad. Y opinamos frente a la situación que tiene que ver entre ambos países o alguna situación mundial, pero no están haciendo política. en los Estados Unidos, ni mucho menos”, refirió.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México respeta la autodeterminación de Estados Unidos y negó cualquier intento de intervención política desde la red consular mexicana. Asimismo, aseguró que no tiene información oficial sobre la presunta revisión de los consulados.

La Jefa del Ejecutivo defendió a los connacionales en Estados Unidos y rechazó que sean asociados con actividades delictivas como pretender un sector conservador estadounidense.

Esta idea de que las y los mexicanos que viven en Estados Unidos son delincuentes, porque se ha fomentado esta idea, y lo que muestran los datos es todo lo contrario. Son personas emprendedoras, trabajadoras, que no sólo ayudan a las familias mexicanas, sino que fortalecen la economía de los Estados Unidos”, afirmó.