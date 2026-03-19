28 funcionarios del INE ganan más que la presidenta Sheinbaum

De 30 funcionarios del INE que ganan más que la presidenta Sheinbaum, 28 tendrán que reducir su sueldo en el INE, pues las otras dos ya lo hacen y ganan menos que la titular del Ejecutivo.

Lo anterior de aprobarse la reforma electoral plan B y si no se amparan contra el hecho, pues resultaría retroactiva y en perjuicio de derechos ya adquiridos.

De esa cantidad, 10 son plazas de consejerías electorales: Arturo Castillo, Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López Vences, José Martin Faz Mora, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Carla Humphrey, y los tres consejeros que concluyen su encargo el próximo 4 de abril: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.

También cuatro del Órgano Interno de Control, incluyendo a su titular Víctor Hugo Carventes, la secretaria Ejecutiva, Claudia Espino, así como la mayoría de las direcciones, unidades y coordinaciones del Instituto.

Sólo la consejera presidenta Guadalupe Taddei, y la coordinadora de Asuntos Internacionales, Marisa Arlene Cabral, ganan menos de los 133 mil 300 netos que gana la presidenta Sheinbaum, según el directorio de funcionarios del Instituto.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

Excedente que fue devuelto

En el caso de Taddei Zavala, desde abril de 2023 que inició su encargo, solicitó que se le descontara el excedente de su sueldo, lo que sobrepasa el sueldo de la Presidenta, y que fuera restituido a la Tesorería de la Federación.

En promedio, las consejerías del INE ganan 180 mil pesos mensuales netos; la secretaria Ejecutiva, 170 mil; el titular del OIC, 167 mil, y cada uno de los directores 165 mil pesos mensuales, como por ejemplo, Alejandro Sosa, director del Registro Federal de Electores; Isaac David Ramírez, titular de la Unidad de Fiscalización; Jesús Octavo García, director de Administración, mientras algunas unidades y coordinaciones bajan a 136 mil, como Rosa María Barcena, encargada del Secretariado, y el coordinador de Comunicación Social, Sergio Uzeta.

Los otros tres funcionarios del OIC que ganan más que la presidenta, reciben 144 mil pesos mensuales. Si las consejerías no se amparan, tendrían que reducir sus percepciones en 47 mil pesos, más o menos un 25% menos de su salario neto actual.

También quitan seguros de vida

En tanto, por seguros de vida, el INE paga 29.4 millones de pesos por cuatrimestre, es decir, alrededor de 120 millones de pesos al año.

La reforma dice expresamente que: