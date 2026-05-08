TEPJF acatará decisión del Congreso sobre empalme de la elección judicial

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz, reconoció la disposición presidencial para analizar el empalme de los comicios federales con los judiciales, pero aclaró que acatarán las reglas que el Congreso determine.

“Reconozco la responsabilidad de lo que ha manifestado la presidenta Sheinbaum en días pasados para analizar y discutir por las vías institucionales y democráticas los temas relevantes que son el futuro de nuestras instituciones y de nuestra vocación democrática”, planteó en referencia a la reforma que pospondría la elección judicial para 2028.

En la firma de un convenio para dar seguimiento a las elecciones con la participación de organizaciones de la sociedad civil, el magistrado destacó la importancia que tienen el debate y la revisión legislativa del tema.

“Pero también hay que subrayar algo fundamental para que no existan confusiones hacia el exterior. En una democracia constitucional, las definiciones normativas únicamente corresponden al Constituyente Permanente, y esa es la ruta institucional correcta”, advirtió.

Ese pronunciamiento del también presidente de la Sala Superior del TEPJF ocurre cuando ahí se prepara, a cargo del magistrado Felipe Fuentes, la respuesta a la solicitud del Consejo Nacional de Litigio Estratégico para que esa máxima instancia se pronuncie sobre la contradicción que hay con el hecho de que la elección judicial se dé al mismo tiempo que la federal, pese a que aquella excluye por mandato constitucional la participación de los partidos.

Dirigiéndose a consejeros y magistrados electorales de todo el país, así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil, Gilberto Bátiz recordó que “en estos momentos nuestro país también vive una etapa de reflexión pública sobre distintos aspectos del sistema electoral y normativo; entre ellos también, y está en el ánimo de lo público, la pertinencia de revisar el diseño, la organización y la coincidencia temporal de determinados procesos electivos”.

El debate ocurre a partir de la propuesta de legisladores de Morena para que se reformen 10 artículos de la Constitución, a fin de realizar diversos cambios para mejorar el perfil de los futuros juzgadores y evitar, además, que la próxima elección de éstos se dé de manera simultánea a los comicios de diputados y 17 gubernaturas del próximo año. Sostuvo que la firma del convenio que crea la Red por la Gobernanza Electoral se sustenta en la convicción de que las democracias se fortalecen cuando las instituciones dialogan y cooperan.

“A eso estamos llamados hoy, a comprender que la fortaleza de un sistema democrático no se mide únicamente por la intensidad de los debates y mucho menos por el día de una elección, sino también por la capacidad que tenemos las instituciones para procesar la pluralidad, las diferencias, los cambios con legalidad, con estabilidad, pero sobre todo con responsabilidad y con miras de Estado”, definió.

Enfatizó sin embargo que a las autoridades electorales sólo corresponde hacer valer las reglas que sean democráticamente aprobadas y garantizar que los procesos sean desarrollados con legalidad, certeza, imparcialidad y profesionalismo.

“Porque más allá de los debates, más allá de las reformas o los ajustes normativos que puedan discutirse hacia adelante, para nosotros existe una obligación permanente: preservar la confianza ciudadana en nuestras instituciones electorales y también hacer que sea la vida democrática la pertinente para hacer valer nuestras diferencias institucionales”, expuso el magistrado Bátiz.

Subrayó el presidente del TEPJF que la confianza se construye con profesionalismo, coordinación y garantizando que la ciudadanía tenga certeza de que sus derechos serán protegidos.

Dijo también Bátiz que las autoridades jurisdiccionales, administrativas y de procuración de justicia en materia electoral cuentan con experiencia para aportar elementos útiles en la deliberación pública y la construcción de las mejores decisiones.

Definió a la Red por la Gobernanza Electoral como un mecanismo de inteligencia institucional para compartir diagnósticos, anticipar desafíos, fortalecer capacidades y construir respuestas coordinadas frente a procesos electorales cada vez más complejos.