INE exige a partidos "lupa" en candidaturas tras acusación contra Rubén Rocha

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, llamó a los partidos que su elección de candidaturas para 2027 sea “pulcra” y vean con “lupa” a los perfiles que van a proponer a la ciudadanía,

Lo anterior, a fin de evitar candidatos que tengan nexos con el crimen organizado, en el contexto de la discusión nacional que han suscitado las acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otras ocho personas.

En conferencia de prensa, aclaró que al INE no le toca revisar las candidaturas locales, y aun así, para las federales, dijo, los principales responsables de los candidatos que proponen son los partidos políticos.

“La primera responsabilidad que vamos a enfrentar en el próximo proceso es que los partidos sean altamente meticulosos y escrupulosos para definir a sus candidaturas y que no lleguen o que no se escondan entre los papeles que proporcionan para lograr la candidatura, elementos de esta naturaleza”, apuntó.

Luego hizo un llamado a los partidos para “exigirles que con lupa revisaran los expedientes de sus candidaturas y que no permitieran que la ciudadanía estuviera sometida a una elección en donde tendría que participar por gente que, desconociendo el total de su currículo, pudiera incluso llegarla a elegir”.

LICENCIA DE INZUNZA DEPENDE DE ÉL: CLAUDIA SHEINBAUM

Antes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es decisión de Enrique Inzunza solicitar licencia al cargo para que se le investigue tras la solicitud del gobierno de Estados Unidos de ser detenido por presuntos nexos con el narcotráfico.

Desde Palacio Nacional, puntualizó que Rubén Rocha sí pidió licencia para ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Depende de él (Enrique Inzunza) O sea, imagínese que yo ande decidiendo si él pide licencia o no. El gobernador Rocha dijo: 'pido licencia para mientras sigue la investigación, porque no quiero ni afectar al pueblo de Sinaloa ni al movimiento al que pertenezco'. Eso es una decisión que toma él, igual el alcalde de Culiacán”, opinó.

La jefa del Ejecutivo negó que intervendrá para solicitar separaciones del cargo. Enfatizó que ella no es autoritaria y que es una decisión personal.

“Me acusan de autoritaria, de que soy del presidencialismo de la época de las cavernas y después dicen por qué la Presidenta no le pide la licencia”, señaló.

Sheinbaum informó que aún no ha logrado reunirse con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, y está a la espera de concretar el encuentro.

“No nos hemos puesto de acuerdo, pero por supuesto hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso”, manifestó.