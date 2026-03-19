Cámara de Diputados aprueba convocatoria para elegir a tres nuevos consejeros del INE

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para emitir la convocatoria para la elección de las tres personas que ocuparán las consejerías del Instituto Nacional Electoral.

Con 408 votos a favor y 35 en contra, los diputados aprobaron la emisión de la convocatoria para las nuevas consejerías del consejo general del instituto.

¿Qué señala la convocatoria?

Los consejeros Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala concluirán su encargo como consejeros del INE el próximo 4 de abril, por lo que el proceso para elegir a sus sustitutos comienza con la emisión de la convocatoria.

Para ello, las personas que aspiren al cargo podrán inscribirse en el proceso del 23 al 27 de marzo y posteriormente, la Secretaría General entregará a más tardar el 29 de marzo los folios y la documentación de las personas aspirantes al Comité de Evaluación.

El 6 de abril, el Comité de Evaluación realizará un examen de conocimientos a los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos, que se realizará en la Cámara de Diputados y será en materia constitucional, gubernamental, electoral, derechos humanos y perspectiva de género, fiscalización, marco constitucional en materia electoral, sistema de gobierno y partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales e historia electoral de México.

Mientras que la fase de evaluación específica de la idoneidad se realizará del 10 al 12 de abril. Al finalizar esta etapa, el Comité Técnico de Evaluación seleccionará a un máximo de cien aspirantes con las mejores calificaciones, asegurando la paridad de género, quienes avanzarán a la etapa de entrevistas del 14 al 16 de abril.

Posteriormente, el Comité Técnico seleccionará a cinco personas por cargo, es decir 15 personas en total, y a más tardar el 22 de abril, la Junta de Coordinación Política notificará a la Mesa Directiva el acuerdo para que el pleno de la Cámara de Diputados lleve a cabo la votación y la elección de las consejerías electorales del INE.

En caso de que las propuestas no alcancen la mayoría calificada, serán devueltas a efecto de generar los consensos necesarios.

En caso de que, pasado el 22 de abril, las propuestas formuladas por la Junta de Coordinación Política no alcancen la votación calificada de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en el pleno, la Mesa Directiva convocará a sesión del pleno a celebrarse el 28 de abril y en la que se realizará la elección de las tres consejerías electorales del Consejo General del INE mediante insaculación de las listas conformadas por el Comité de Evaluación”, puntualiza la convocatoria.

RLO