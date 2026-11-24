Administrado por un grupo de tabasqueños comandados por el senador suplente Óscar Palomera, el Senado de la República llegó a una cifra récord de juicios laborales en su contra, al sumar 105 demandas de trabajadores, la más alta desde 2017, y que implican una bolsa de 173 millones 869 mil 773 pesos, como consecuencia del desmantelamiento de diversas áreas y los métodos para despedir al personal.

Con base en los propios reportes de los Estados Financieros del Senado, a los que tuvo acceso Excélsior, los 105 juicios laborales que enfrenta hoy el Senado representan un crecimiento de 67% respecto de los 65 con los cuales cerró la LXV Legislatura.

La semana pasada Excélsior informó que, a pesar de que las auditorías internas comprobaron un manejo íntegro del presupuesto y un trabajo profesional de su personal médico y técnico, el Senado decidió desmantelar su Servicio Médico para contratar a personas cercanas al secretario general de Servicios Administrativos, Óscar Palomera.

Con amenazas e incluso con métodos no apegados a la ley, como despidos de palabra, sin oficios ni sustento jurídico para la baja del personal, la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado ordenó el despido paulatino y constante de todo el personal que trabajó durante 28 años en los Servicios Médicos del Senado, entre ellos cardiólogos.

Las prácticas de despido que se aplican ahora en el Senado incluyeron, en el caso del Servicio Médico, el impedimento al trabajador para ingresar a la oficina, a pesar de no existir notificación de despido ni siquiera una cita con Recursos Humanos para notificarles la baja. Fueron colaboradoras del nuevo director del área quienes se encargaron de pedir a los trabajadores despedidos que se retiraran o amenazarlos con usar a Resguardo Parlamentario para sacarlos del edificio.

Desde el tercer trimestre de 2017, el Senado está obligado a hacer público el Estado de la Situación Financiera y, dentro de ella, debe reportar los pasivos contingentes, que se refieren al número de juicios laborales, mercantiles, administrativos y civiles que enfrenta y que le implicará el desembolso de pagos en caso de perder los juicios.

Como lo ha informado oportunamente este diario, desde el tercer trimestre de 2025 el Senado decidió ocultar los reportes a los que está obligado y hace unas semanas desapareció del portal web toda la información histórica respecto de la forma en que las legislaturas LXII, LXIII, LXIV y LXV gastaron el dinero que recibieron.

Pero los documentos en posesión de este diario permiten comprobar que el promedio de juicios laborales por año fue de 40, todos de tipo laboral, entre 2017 y hasta diciembre de 2021, y el monto de posibles pagos llegó a 86 millones de pesos en esos años.

Al cierre de 2020, el Senado reportó juicios laborales que involucraban 75 millones 759 mil 625 pesos; hacia el final de 2021 el monto fue de 86 millones 57 mil 60 pesos. Al final de 2023 fue de 85 millones 644 mil 297 pesos, referentes a 48 juicios laborales.

En el tercer trimestre de 2024, cuando concluyó la LXV Legislatura, el reporte reflejó 65 juicios laborales, por 225 millones 820 mil 740 pesos.

A partir del cuarto trimestre de 2024 ya es responsabilidad de la LXVI Legislatura y en aquel año reportó 63 juicios laborales con un monto de 125 millones 688 mil 95 pesos.

La cifra de ese año agregó por primera vez la existencia de tres juicios “civiles”, que involucraron un total de 108 millones 689 mil 396 pesos.

En 2025 reportó 70 juicios laborales en el primer trimestre, 75 en el segundo, 76 en el tercero y 79 en el cuarto. El monto total involucrado fue de 147 millones 638 mil 402 pesos; ya habían desaparecido los tres juicios “civiles” y surgieron dos de “tipo administrativo” por 85 millones de pesos.

Durante este 2026 reportó 97 juicios laborales en el primer trimestre; 102 en el segundo trimestre y 105 en el tercer trimestre por 173 millones 869 mil 773 pesos, y de los dos juicios de “tipo administrativo” por 85 millones reportó solo uno por 45 millones de pesos.