Martí Batres anuncia apertura de 10 consultorios del ISSSTE en Puebla
Martí Batres, pone en marcha ISSSTE 10 nuevos consultorios en Puebla.
El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que ya se encuentran en operación 10 nuevos consultorios en Puebla, los cuales brindan atención médica gratuita y sin necesidad de cita a la derechohabiencia.
A través de sus redes sociales, el funcionario destacó que con esta apertura el organismo avanza en el cumplimiento de la meta de instalar 200 consultorios en todo el país durante este año.
Los nuevos espacios se encuentran en los municipios de Pantepec, Tepango de Rodríguez, Tecomatlán, Ayotoxco de Guerrero, Tehuitzingo, Zoquitlán, Eloxochitlán, Santa Inés Ahuatempan, San Jerónimo Xayacatlán e Ixtacamaxtitlán, distribuidos en las regiones Sierra Norte, Mixteca, Sierra Nororiental, Tehuacán y Sierra Negra.
Martí Batres explicó que cada consultorio cuenta con personal médico, área de exploración, equipamiento y material para curaciones, con el propósito de atender padecimientos comunes, como dolor de cabeza, de garganta y muscular, además de realizar mediciones de glucosa y presión arterial.
Entre el equipo disponible se encuentra la mesa de exploración, el negatoscopio para revisar radiografías, instrumentos de diagnóstico y material para realizar curaciones.
Asimismo, destacó que los consultorios cuentan con medicamentos del cuadro básico, los cuales se entregan de manera gratuita a los derechohabientes que los necesitan.
Detalló que cada espacio dispone de más de 90 claves de medicamentos para atender padecimientos agudos y dar seguimiento a enfermedades crónico-degenerativas no contagiosas.
En el marco del Servicio Universal de Salud, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE aportará 500 consultorios en todo el país. De estos, alrededor de 150 ya se han instalado en Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo, Guerrero y Chiapas.
El Instituto prevé concluir la construcción de 200 consultorios al cierre de este año, como parte de las acciones para ampliar la atención médica a la derechohabiencia.