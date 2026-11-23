El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que ya se encuentran en operación 10 nuevos consultorios en Puebla, los cuales brindan atención médica gratuita y sin necesidad de cita a la derechohabiencia.

A través de sus redes sociales, el funcionario destacó que con esta apertura el organismo avanza en el cumplimiento de la meta de instalar 200 consultorios en todo el país durante este año.

Los nuevos espacios se encuentran en los municipios de Pantepec, Tepango de Rodríguez, Tecomatlán, Ayotoxco de Guerrero, Tehuitzingo, Zoquitlán, Eloxochitlán, Santa Inés Ahuatempan, San Jerónimo Xayacatlán e Ixtacamaxtitlán, distribuidos en las regiones Sierra Norte, Mixteca, Sierra Nororiental, Tehuacán y Sierra Negra.

Martí Batres explicó que cada consultorio cuenta con personal médico, área de exploración, equipamiento y material para curaciones, con el propósito de atender padecimientos comunes, como dolor de cabeza, de garganta y muscular, además de realizar mediciones de glucosa y presión arterial.