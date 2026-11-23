Con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos proyectada entre 2025 y 2026 para el Programa de Obra Comunitaria, el Gobierno de Puebla consolida el protagonismo femenino en la toma de decisiones y la administración financiera del estado. Así lo afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien aseguró que en su administración la igualdad de género se traduce en hechos concretos y no en demagogia, al mantener a mujeres al frente de la mayoría de los cargos estratégicos.

“Hoy las mujeres toman decisiones y administran el dinero. El Programa de Obra Comunitaria tiene un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos entre 2025 y 2026”, subrayó Alejandro Armenta.

En este marco, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira García, presentó la agenda interinstitucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

El programa contempla más de 200 actividades diseñadas para garantizar una vida libre de violencia, impulsar la autonomía económica y fortalecer el respeto a los derechos humanos.

Actualmente, la dependencia atiende a 600 mil poblanas a través de las Casas Carmen Serdán, complementando esta labor con una guía de prevención que permite identificar señales de alerta y rutas de protección.

Inician las actividades el 25 de noviembre

El calendario de actividades arranca el 25 de noviembre con la firma del Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual en la administración pública estatal, además de una jornada de salud universitaria y la instalación de la Mercadita Violeta Por Amor a Puebla.

El 26 se entregará el premio “Yola Ramírez, Mujeres que transforman”, y el 27 se llevarán a cabo jornadas educativas sobre prevención para infancias y adolescencias, junto con un taller de economía holística en los Centros LIBRE Carmen Serdán.

Hacia finales de mes, el 29 de noviembre habrá proyecciones cinematográficas con perspectiva de género en la Cinemateca Luis Buñuel; mientras que el 30 se capacitará al sector hotelero para prevenir la trata de personas y se realizará una jornada de atención para mujeres indígenas en Pantepec.

Durante la primera semana de diciembre, del 1 al 5, se impartirán talleres sobre el derecho al cuidado, cine-debates, capacitación sobre movilidad segura y acciones para el acceso a la justicia de personas con discapacidad.

El 6 de diciembre se ofrecerá un taller de defensa personal mediante Karate Do y un diálogo sobre masculinidades no violentas; el 7 se analizarán estrategias para construir ciudades seguras, y el 8 se realizará un foro sobre el movimiento Incel y su impacto en la violencia de género.

La agenda cerrará el 9 de diciembre con la presentación del programa estatal en la sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, y el 10 con el conversatorio “Voces por la Libertad” y el lanzamiento de 40 nuevos cursos en la plataforma CEVIS.

A este esfuerzo se sumaron organismos autónomos y la iniciativa privada. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, anunció un conversatorio sobre matrimonio infantil y uniones forzadas para proteger a niñas y adolescentes.

Por su parte, la presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, presentó un programa respaldado por 100 empresarios solidarios que otorgará mentorías y financiamientos de 10 mil pesos a emprendedoras poblanas, reafirmando que erradicar la violencia es indispensable para el desarrollo económico y social de la entidad.