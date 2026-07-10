Contradicción en el Senado: Despiden a empleado de intendencia por afiliarse a un sindicato

A pesar de que su pleno aprueba leyes que protegen la libertad de los trabajadores a afiliarse a sindicatos, en el Senado las autoridades administrativas niegan ese derecho a los empleados, pues por segunda ocasión despidieron a trabajadores de limpieza que se agremiaron a uno de los sindicatos.

Rafael García Durán, trabajador de intendencia, se afilió al Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana, pero el Senado no lo permitió porque lo desconoció como trabajador. El caso fue llevado a instancias de justicia laboral y, “por instrucciones del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, en juicio de amparo indirecto número 329/2026”, promovido por el sindicato, se ordenó su afiliación a ese gremio porque pudo comprobar que es trabajador del Senado.

El 23 de junio, el propio sindicato informó al secretario general de Servicios Administrativos del Senado, Óscar Palomera Cano, que Rafael García Durán era ya parte del sindicato por orden judicial.

Reestructuración administrativa

Sin embargo, sólo tres días después, el 26 de junio, el director general de Recursos Humanos del Senado, José Manuel Treviño López, informó a Rafael García Durán que, “por necesidades del servicio de esta Representación Federal, la plantilla del personal de confianza (Servicios Generales) se ha sometido a un proceso de reestructuración administrativa. En virtud de lo anterior, le notifico que el Senado de la República dará por concluida la relación laboral establecida con usted el 30 de junio de 2026”. (sic).

Desde el 3 de julio, el sindicato dio notificación a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, de toda esta situación, sin que hasta el momento haya intervenido.

En un mensaje difundido por medio de la red social YouTube, el dirigente del sindicato Salvador Lozano y Rafael García Durán aseguran que el despido fue una represalia por haberse afiliado al sindicato.

“A unos días, mañosamente, le entregan un documento con fecha 26 de junio, en el que dicen que por reestructuración del área causa baja el día 30 de junio de este año. Estamos a 3 de julio, lo hacen trabajar; no le notifican al sindicato porque ya es afiliado de esta organización sindical; a él le llaman para que suba con la licenciada Ruth (Terrones) y le entregan este documento que causa baja.

Acusan represión sindical

Esto significa que hay represión por parte de las autoridades del Senado de la República en contra de esta organización sindical, porque éste es un acto de intimidación contra todos los trabajadores de intendencia que pretenden afiliarse a esta organización sindical. Con esto frenan la libertad sindical, violan la ley y dejan sin empleo a un trabajador que nunca falta, que es responsable en su área, que no tiene ningún problema y es despedido dolosamente por parte del director general de Recursos Humanos”, explicó en un video Salvador Lozano.

A su consideración, si las autoridades del Senado no reinstalan en su puesto a Rafael García Durán, “es un agravio a la organización sindical; es un agravio a la libre sindicación y están violentando toda la ley. Si no lo reinstalan, nos vamos a ver en la necesidad de ponernos hasta en huelga y vamos a poner nuestras casas de campaña afuera del Salón de Sesiones”, advirtió.

Rafael García Durán, también en un video, aseguró: “Fui despedido nada más por haberme afiliado al sindicato que representa Salvador y por este medio [pido] que me puedan reinstalar. Padezco diabetes y pues me despidieron por una supuesta reestructuración, pero no es así; me despidieron por haberme afiliado al sindicato y lo que pido es que me puedan reinstalar y decir que en ningún momento he robado algo; mi trabajo habla por mí”, dice ante la versión esparcida en el Senado de que su despido se debió a que incurrió en robo a la institución.

Ésta es la segunda vez que el Senado despide a trabajadores de limpieza que pretenden ser parte de un sindicato.

En febrero de 2025, el Senado despidió a 13 trabajadoras de limpieza con el argumento de que se trataba de una reestructuración del área; sin embargo, las propias trabajadoras dieron cuenta de que algunas de ellas habían expresado su interés en formar parte de alguno de los sindicatos del Senado, tal como lo informó Excélsior en su momento.

Y aunque se anunció que iban a ser reinstaladas en sus plazas, las trabajadoras se quedaron sin empleo a sólo dos meses de haber sido incorporadas por el Senado como sus trabajadoras directas, ante la decisión de anular el contrato con la empresa Fonatur, que era la que prestaba ese servicio y asumía el pasivo laboral y la carga de seguridad social de toda esa plantilla laboral.