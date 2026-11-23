En un video desde el mausoleo donde están los restos de sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas de Colosio, en Magdalena de Kino, Luis Donaldo Colosio Riojas anunció que será candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Sonora en 2027.

En un videomensaje en el que afirma que busca continuar con el legado de sus padres, Colosio Riojas recordó parte de su historia familiar y los sacrificios que implica el servicio público; el senador aseguró que la aspiración inicial de su padre siempre fue gobernar su estado natal.

“Todos los días busco que valga la pena el sacrificio de la vida misma de mi padre. Todos los días busco justicia. Y esa justicia empieza en Sonora”, afirma Colosio Riojas.

Manifestó su intención de encabezar un proyecto político humanista, cercano a la gente y profesional para las familias sonorenses, al tiempo que reivindicó sus raíces y las razones que lo llevaron a incursionar en la política.

“Hay tanta gente que al ingresar al servicio público al poco tiempo se marea, se le olvida por qué decidió entrar al servicio público y se le olvida que debe servir a la gente. A mí no se me olvida. A mí no se me olvida jamás”, recalcó.

Luis Donaldo Colosio Riojas ha sido diputado local en Nuevo León de 2018 a 2021; alcalde de Monterrey de 2021 a 2024; y senador de la República desde 2024 hasta la actualidad, todos los cargos por Movimiento Ciudadano.