PVEM y Morena destapan a ocho diputados rumbo a gubernaturas

A unas horas de que inicie el receso legislativo que se prolongará hasta septiembre, el Partido Verde Ecologista de México destapó a seis de sus diputados para igual número de gubernaturas y dos de la bancada de Morena anunciaron sus aspiraciones en la penúltima sesión de San Lázaro.

En conferencia de prensa, cuestionado sobre las posibilidades de que los legisladores del PVEM sean candidatos a cargos de elección en 2027 y 2028, el coordinador Carlos Puente Salas se dijo listo para contender por la titularidad del Ejecutivo estatal de Zacatecas.

Enseguida, el líder parlamentario de los verdes se refirió a Raúl Bolaños Cacho, vicepresidente de la Mesa Directiva, para competir por la gubernatura de Oaxaca, y a los diputados federales Ricardo Astudillo, Ernesto Núñez, Ricardo Madrid y Manuel Cota por las de Querétaro, Michoacán, Sinaloa y Baja California Sur.

“Tenemos cartas para todos (los estados) y esto no es chantaje, no es apriete, no es amenaza a nuestros aliados. Estoy seguro de que el Partido del Trabajo también los tiene, como Morena también los tiene. Y eso lo que quiere decir es que se fortalece y se enriquece nuestra coalición”, expuso el diputado Puente Salas.

“Traemos varios para la reelección, traemos varios para las gubernaturas en el 27, hay otros en el 28, para alcaldía, congresos locales. ¿Qué, pero le pones a Bolaños en 28 para Oaxaca? Está Ernesto Núñez en Michoacán, aquí presente no está, pero también lo ha externado Ricardo Astudillo para Querétaro, nuestro compañero Cota, Ricardo Madrid… Son muchos”, enumeró el líder parlamentario de la bancada del PVEM.

Previamente, al iniciar la sesión, pidió licencia la diputada de Morena Evangelina Moreno Guerra para participar en la selección interna de su partido para ser la abanderada al gobierno de Baja California, bajo la figura de coordinación estatal de defensa de la transformación.

“Soy una mujer práctica y de territorio, de lucha, de causas colectivas; quiero seguir sirviendo ahora con mayor responsabilidad desde la trinchera que el partido y el pueblo así lo decidan”, expuso la legisladora.

Otra fue la modalidad de destape del diputado Leoncio Morán Sánchez, de Morena, quien durante la presentación de una iniciativa en materia ambiental en la tribuna de la máxima asamblea anunció su decisión de disputar la gubernatura. “Desde aquí lo digo, Colima, cuentas conmigo. Estoy preparado y listo para que junto a ti sigamos cuidando de nuestro pequeño gran paraíso”.

En los casos de los diputados Ricardo Madrid y Manuel Cota trascendió que también podrían perfilarse como candidatos a las alcaldías de Culiacán y La Paz, respectivamente.