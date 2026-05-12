Cuestionan diputados batalla de juicios políticos

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que si bien apoyará las acciones de su partido en Chihuahua, ante el anunció de la dirigencia de que pedirán juicio política contra la gobernadora Maru Campos, en lo personal considera que a México no convienen "ese tipo de expresiones".

Cuestionado respecto a la solicitud que Acción Nacional presentó el lunes contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y la que el partido en el poder interpondrá contra la mandataria estatal panista, el coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro planteó:

"A mí no me gusta ese golpe tras golpe, porque finalmente lo único que genera es sensibilidad, no altura de miras, no permitir que las instancias desarrollen su investigación".

Consideró Monreal que las indagaciones en curso tanto de Sinaloa como de Chihuahua corresponden a las autoridades jurisdiccionales y ministeriales, por lo que no está de acuerdo en que se conviertan en actos político partidistas.

"Tengo mucha claridad en lo que pasa con esos movimientos que no tienen freno institucional y que no tienen una conducción institucional. Pueden rebasarse y a México no le conviene ese tipo de expresiones que pueden incluso llegar a la violencia en lugares y regiones. Yo no comparto eso, no creo en eso", enfatizó Monreal.

No obstante, al ser enterado de las gestiones que la dirigente de Morena, Ariadna Montiel anunció en contra de la gobernadora Campos, el parlamentario comentó: "No somos un grupo de sueltos ni asumimos cada uno una posición personal en la lucha política. No, yo respeto y respaldo lo que haga la dirección nacional del partido y respeto y respaldo las acciones que se tomen como organización política. Por supuesto que vamos a acompañar las acciones que esta emprenda".

Recordó Monreal que por ahora existen en la Cámara de Diputados 57 solicitudes de juicio político.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, compartió en sus redes sociales su respaldo a la mandataria de Chihuahua.

"Los juicios políticos están hechos para los malos funcionarios, como los de Sinaloa, quienes son señalados por vínculos con el narcotráfico. Que quede claro: la gobernadora Maru Campos es ejemplo de una lucha frontal contra el narco. Quien la critique se pone del lado de la delincuencia", expuso la parlamentaria opositora.

"En lugar de atacar a los buenos gobiernos, deberían dejar de usar los programas sociales con fines electorales. Son narco-encubridores los que distraen la atención de sus complicidades persiguiendo política y judicialmente a quienes sí combaten al crimen organizado", cuestionó la diputada presidenta.