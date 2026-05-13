INE busca reducir de 30 a tres días su respuesta a quejas ciudadanas

El Instituto Nacional Electoral alista un nuevo sistema digital para que ciudadanos puedan presentar quejas, sugerencias y reconocimientos en los módulos de atención ciudadana de manera más rápida, con seguimiento electrónico, posibilidad de denuncias anónimas y tiempos de respuesta mucho menores a los actuales.

La propuesta fue presentada en el Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Transformación Digital del Registro Federal de Electores y busca fortalecer la confianza ciudadana mediante mecanismos más ágiles, transparentes y supervisados.

Actualmente, las inconformidades ciudadanas se depositan en buzones físicos, mediante papeletas, que son abiertos cada 15 días.

Después, el personal debe capturar manualmente cada reporte, lo que puede retrasar la atención hasta por 30 días entre recepción, registro y seguimiento.

Con el nuevo esquema, el INE busca reducir ese tiempo a sólo tres días hábiles.

DIGITALIZACIÓN ELECTORAL

Hace casi un año, el 15 de julio de 2025, el Consejo General del INE aprobó la estrategia de transformación digital del Registro Federal de Electores, que busca proveer a la ciudadanía de productos y servicios digitales de alto valor que fortalezcan el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, a través de una experiencia institucional confiable, accesible e innovadora.

En sesión extraordinaria, el consejero y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Arturo Castillo Loza, aseguró que el propósito de la estrategia es establecer la hoja de ruta para mejorar, de manera significativa, los productos y servicios registrales mediante el uso de tecnologías digitales en las operaciones diarias, la automatización de procesos, así como la mejora del acceso a la información.

Asimismo, la optimización de la interacción entre el INE, la ciudadanía y otras instituciones, además de la revisión y actualización periódica de indicadores, herramientas y diagnósticos en la materia registral.

Entre los proyectos que contempla la Estrategia, detalló aquella ocasión, se encuentra la instrumentación de una versión beta de una Credencial para Votar digital, cuya primera versión sería complemento de la CPV física, con más funcionalidades, mayor flexibilidad para su emisión y actualización, así como para permitir mayor control y soberanía sobre los datos personales que contiene.

Además, incluye el uso de Inteligencia Artificial para la detección de patrones de inconsistencias relacionadas con el Padrón Electoral o las Listas Nominales de Electores, para evitar problemáticas como las registradas en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, en el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.