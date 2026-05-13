Lo que importa en la vida es hacer todo con amor: Sem Olayo

Tras ser secuestrado y torturado por el crimen organizado, el empresario Sem Olayo compartió para el noticiero de Crystal Mendivil, que ahora su filosofía en la vida es “hacer todo con amor”.

El pasado 23 de abril, un grupo armado entró a su casa en Quintana Roo y se llevó a la selva de Bacalar, donde permaneció atado, con los ojos vendados y sin recibir nada de comida o agua.

“Gente encapuchada armada ya estaba dentro de mi casa y yo me imagine lo peor. Te van a secuestrar, van a vender tus órganos, te van a desaparecer y pensé en mi mama de una manera muy triste porque no podía creer que ella no me iba a ver y pensé en mi papá, pensé en mis hermanos”, comentó en entrevista con Marlene Stahl.

El grupo armado no buscaba obtener un rescate, en realidad lo levantaron porque un vecino inició un rumor de que Olayo era un violador y narcomenudista.

“Me llevaron a un lugar en la selva y me decían, ¿por qué violas a las mujeres? Ahora sí violador vas a ver. Yo les decía, no soy yo a quien busca”, relató el joven empresario.

Tras dos días en estas condiciones, fue visitado por un hombre cuya voz parecía joven, pero autoritaria quien aceptó que se equivocaron de persona.

“Nos confundimos, tú no eres la persona que buscamos, sé que viviste algo muy difícil, pero estamos vivos”, fueron sus palabras antes de dejarlo libre en la selva.

Olayo tuvo que caminar varios kilómetros para llegar a su casa donde fue recibido por sus perros y, tras varios minutos de lágrimas, un amigo lo llevó a la fiscalía para reunirlo con su familia.

Las autoridades lo interrogaron para dar seguimiento a su caso y su familia lo recibió con los brazos abiertos.

“El verdadero mensaje que uno tiene que compartir y que me gustaría compartir es que lo único que realmente importa en la vida es hacer todo con amor”, concluyó tras esta experiencia.