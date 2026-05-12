PAN respalda a Maru Campos y acusa a Morena de encubrir a Rubén Rocha

La dirigencia nacional del PAN salió en defensa de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante el anuncio de Morena de promover un juicio político en contra de la mandataria federal y reprobó la actitud del gobierno federal, que mientras ataca a la gobernadora de Chihuahua encubre al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, acusado de “narcoterrorista” por el gobierno de Estados Unidos.

Mediante un comunicado de prensa, el Comité Nacional del PAN expresó su “total respaldo y apoyo a nuestra gran gobernadora” y acusó a los morenistas de ser “vulgares, cínicos, narcotraficantes y mentirosos”.

Resaltó que “reprobamos la actitud del gobierno federal que, por un lado, encubre a gobernadores como Rubén Rocha, quien es señalado por Estados Unidos de ser narcoterrorista y contar con una orden de extradición y por otro lado, miente en contra de la gobernadora Maru Campos por ser de un partido de oposición pese a que sus acciones contra el crimen están dando frutos y sí combaten a los grupos criminales.

Mientras el PAN combate a los delincuentes, Morena los hace gobernadores”, destacó.

El panismo aseguró que “bajo un falso discurso de soberanía nacional, Morena busca crear un espectáculo mediático para desacreditar a una gobernadora, que no es acusada de nada, sino por hacer bien su trabajo y desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes en la historia, lo cual, parece haber afectado los intereses de Morena en la entidad.

La sociedad chihuahuense no quiere un narcogobierno como el que hay en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, por mencionar algunos”, sostuvo.

Sólo unos momentos después de que el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunciara que sí emprenderán el proceso legislativo para someter a juicio político a la gobernadora de Chihuahua,el PAN recordó que morenistas de Sinaloa están acusados por el gobierno de Estados Unidos.

Recordamos que las acusaciones contra Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez y otros funcionarios públicos demuestran que en Sinaloa hubo pactos con el crimen organizado para ganar la elección de 2021, mediante violencia, amenazas, coacción, dinero del crimen, entre otros señalamientos, en contubernio con Américo Villarreal, quien se desempeñó como coordinador de campaña de Rocha Moya, y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena en ese entonces”, dicen los panistas en el comunicado.

El lunes, los panistas acudieron a la Cámara de Diputados a presentar una solicitud de juicio político en contra de Rubén Rocha, con el argumento de que México merece justicia.

El morinista Ricardo Monreal respondió en el mismo tenor, de un juicio político contra María Eugenia Campos y el PAN afirmó que “vemos la solicitud de juicio político presentada por Morena como un distractor para evitar que se hable de lo que ocurre con los narco gobiernos morenistas.

“En Morena son vulgares, cínicos, narcotraficantes y mentirosos. Seguiremos atentos a las investigaciones de las autoridades respecto a los hechos ocurridos el 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua y aplaudimos nuevamente las acciones del gobierno estatal en materia de seguridad”, consideró.

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