Morena exige lealtad ciega al PT y al PVEM; activa su maquinaria rumbo a 2027

El Consejo Nacional de Morena puso en marcha su maquinaria para 2027 con una doble condición: la definición de candidatos para 17 gubernaturas sólo a partir del 22 de junio y la exigencia de un respaldo sin titubeos a la reforma electoral.

Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, advirtió que tanto aliados como militantes no deben escatimar el respaldo a la Cuarta Transformación a cambio de puestos, candidaturas o regalías.

Hemos trabajado mucho en la consolidación de nuestro movimiento, el reto venidero es la unidad. Entender que, por muy legítimas que pueden ser nuestras aspiraciones, por encima de esas aspiraciones está el proyecto”, señaló.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, llamó al PT y al PVEM a cuidar la alianza electoral. “No es una simple suma de votos, sino un entendimiento estratégico para fortalecer la capacidad de nuestro movimiento”, indicó.

Si bien frente a ese objetivo “todos somos imprescindibles, en estos momentos no caben las ambigüedades”, sostuvo.

El consejo morenista aprobó que entre el 22 de junio y noviembre darán a conocer quiénes serán sus candidatos a las gubernaturas que se renovarán en 2027. Al ser nominados de manera interna, no estarán obligados a dejar sus cargos, pero tendrán prohibido incurrir en actos anticipados de campaña como colocar anuncios espectaculares ni regalar productos personalizados.

Se aplicarán dos encuestas, la primera para filtrar a los perfiles más conocidos por estado y la segunda definirá quién será el candidato.

Por cada entidad federativa podrán participar hasta seis aspirantes, tres mujeres y tres hombres.

Pese a que se esperaba que el Consejo Nacional designara ayer a los coordinadores territoriales para las cinco circunscripciones en las que se divide el país, con miras a las campañas electorales de 2027, los consejeros consideraron que se deberá alcanzar un amplio consenso interno en las próximas semanas para formular tales designaciones.

Algunos asistentes habían señalado que entre los posibles estrategas electorales de Morena para 2027 estarían los diputados Ricardo Monreal y Alejandro Peña; el senador Adán Augusto López, y los integrantes del CEN Camila Martínez y Andrés Manuel López Beltrán.

APOYAN O SE BAJAN DE 4T: MORENA A ALIADOS

En el marco de la VII Sesión Ordinaria de su Consejo Nacional, la cúpula del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) puso una condición a sus integrantes y aliados: respaldo sin titubeos a la reforma electoral, como pertenencia a la 4T.

Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, afirmó que no se debe escatimar el respaldo a la transformación del país, a cambio de puestos, candidaturas o regalías.

Un mensaje claro de respaldo a nuestra Presidenta y a la reforma electoral. Hemos trabajado mucho en la consolidación de nuestro movimiento, el reto venidero es la unidad. Entender que por muy legítimas que pueden ser nuestras aspiraciones, por encima de esas aspiraciones está el proyecto”, destacó.

Luisa María Alcalde agregó que la iniciativa de reforma electoral fortalece nuestra democracia, quita el dedazo de las diputaciones plurinominales, reduce el presupuesto de los partidos políticos, amplía los mecanismos de participación ciudadana, refuerza la fiscalización y reconoce el voto migrante.

El líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier, auguró que con la “sapiencia” de Ricardo Monreal, aún sin que haga actos de “magia”, PT y PVEM apoyarán la Reforma Electoral en San Lázaro.

En política siempre hay posibilidades. Y ahí nosotros confiamos en la sapiencia y habilidad del coordinador de los diputados, y que encabeza nuestra coalición en la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal.

— Pero yo digo que mago no es, se le cuestionó a Mier acerca de Monreal.

— “No es mago, pero es un buen político”, respondió el senador poblano en el evento.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, señaló que el tema del apoyo de PT y PVEM a la reforma “no está concluido, está en comisiones y debemos tratar de generar algunos consensos”.

La diputada de Morena Dolores Padierna expuso que al PT y al PVEM no les conviene separarse del pueblo ni pelearse con la jefa del Ejecutivo federal al rechazar la iniciativa de reforma electoral.

Tampoco es bueno pelearse con la presidenta. Yo digo que los compañeros de PT y Verde deben pensar más ya con el documento (de la iniciativa en materia electoral) en mano”, dijo Padierna al recordar que la dictaminación de la propuesta iniciará el próximo martes en San Lázaro.

EJES CLAVE PARA LA CONTIENDA ELECTORAL

Entre el 22 de junio próximo y noviembre darán a conocer a los coordinadores para la Defensa de la 4T.

Se realizarán dos encuestas, para definir quién será el coordinador estatal y el futuro candidato.

En el proceso por cada entidad, podrán participar 6 aspirantes, 3 mujeres y 3 hombres.

Se prevé que en noviembre estén designados los 17 futuros candidatos para las gubernaturas.

RUMBO A 2027, DEFINEN ESTRATEGIA

El Consejo Nacional de Morena avaló que entre el 22 de junio próximo y el mes de noviembre, el partido dará a conocer los nombres de los coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación en 17 entidades, así como a los candidatos a las gubernaturas que se renovarán en 2027.

Los estados que tendrán elecciones para renovar mandatario estatal el próximo año son Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí.

Los futuros abanderados de Morena podrán ser nominados internamente, sin que estén obligados a dejar el cargo de elección popular o de funcionarios públicos que ocupen actualmente; sin embargo, tendrán prohibido realizar actos anticipados de campaña.

La Comisión de Elecciones del CEN de Morena publicará la convocatoria en las próximas semanas para iniciar con el proceso interno de auscultación. Se realizarán dos encuestas, la primera para filtrar a los perfiles más conocidos en cada estado y la segunda para definir quién será el coordinador estatal, y futuro candidato.

En el proceso por cada entidad, podrán participar seis aspirantes, tres mujeres y tres hombres.

Según los asistentes al Consejo Nacional de Morena, se prevé que a más tardar en noviembre ya estén designados los 17 futuros abanderados del partido para las gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Pese a que se esperaba que el Consejo Nacional designara ayer a los coordinadores territoriales para las cinco circunscripciones en que se divide el país, los consejeros consideraron que se deberá alcanzar un amplio consenso interno en las próximas semanas para formular tales designaciones.

Algunos asistentes habían señalado, previamente, que entre los posibles estrategas electorales federales de Morena para el próximo año estarían los diputados Ricardo Monreal y Alejandro Peña; el senador Adán Augusto López, y los integrantes del CEN de Morena, Camila Martínez y Andrés Manuel López Beltrán.

EL DATO : Ayer, los 287 asistentes al Consejo Nacional de Morena aprobaron por unanimidad dos acuerdos que trazarán la vida interna del partido de cara a los próximos procesos electorales, que se llevarán a cabo en 2027.

“FUTURO DEL MOVIMIENTO ES EL QUE ESTÁ EN JUEGO”

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, hizo un llamado al partido a cerrar filas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, al advertir que no se juega el destino de una aspiración política personal, sino el avance de la Cuarta Transformación.

Durante la sesión del Consejo Nacional y acompañado por la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, Durazo Montaño subrayó que Morena ha pasado de ser una fuerza de oposición a convertirse en un eje de la gobernabilidad del país.

Ello, dijo, implica una responsabilidad histórica en la conducción política del movimiento y en el fortalecimiento de la vida democrática interna.

La unidad no es un lujo organizativo, es una condición estratégica para enfrentar exitosamente el horizonte electoral exigente que ya delinea el 2027”, expresó.

El gobernador de Sonora enfatizó que la fortaleza de Morena radica en mantener vivos los principios éticos que dieron origen al movimiento, al recordar que en el partido no hay cargos públicos, sino encargos públicos.

Cuando nos alejamos de los principios éticos que nos dieron origen, la gente deja de creer”, sostuvo el presidente del Consejo Nacional.

